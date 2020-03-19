В 2019 году Киев показал резкий рост в рейтинге стоимости жизни среди городов мира

Столица Украины Киев в рейтинге стоимости жизни за 2019 год поднялась на 22 позиции в общем мировом рейтинге до 86 места. Исследование проводилось по 133 городам мира.

Об этом KV стало известно из сообщения британского журнала The Economist со ссылкой на рейтинг, составленный исследовательским и аналитическим подразделением Economist Group.

В рейтинге указывается, что такой рост может быть связан с рекордным урожаем зерна в 2019 году, который увеличил экспортные поступления, что привело к укреплению украинской гривны по отношению к доллару США .

Кроме того, говорится в исследовании, цены в Киеве повысились за счет роста спроса после череды повышений минимальной заработной платы в последние годы и роста реальной заработной платы.

Также отмечается, что роSSийская столица, Москва, также поднялась в рейтинге с 102 до 86 места. Это связывают с решением роSSийского правительства об увеличении налога на добавленную стоимость с 18% до 20%, что привело к росту потребительских цен.

Справка: Стоимость жизни в мире – это исследование Economist Intelligence Unit, которое сравнивает более 400 цен по 160 товарам и услугам. К ним относятся еда, напитки, одежда, предметы домашнего обихода и предметы личной гигиены, аренда жилья, транспорт, коммунальные услуги, частные школы, домашняя помощь и рекреационные расходы.

Напомним, что осенью 2019 года влиятельное международное рейтинговое агенство Standard & Poor’s (S&P) повысило долгосрочный кредитный рейтинг столицы Украины с “В-” до “B”. Повышение рейтинга произошло вследствие ожидаемого сокращения долга Киева . Прогноз изменения рейтинга — “Стабильный”.