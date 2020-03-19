Цена на роSSийскую нефть Urals упала ниже $19

Это минимальный уровень с февраля 2002 года.

Цена на роSSийскую нефть Urals упала ниже $19
Фото: belrynok.by

РоSSийская нефть марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу на торгах 18 марта подешевела на 22%, до $18,64 за баррель. Это минимальный уровень с февраля 2002 года.

Об этом сообщает Argus media.

По данным агентства, на цены повлияла информация об увеличении отгрузок Urals из балтийских портов 1-5 апреля до 2 млн баррелей в сутки. Отмечается, что это на 25% больше, чем в аналогичном периоде в марте.

Напомним, цены на мировом нефтяном рынке начали снижаться в январе, после начала эпидемии коронавируса и последовавшим падением спроса на топливо. Обвал произошел 9 марта после развала сделки ОПЕК и РоSSии. Саудовская Аравия, а позднее Ирак, Кувейт и ОАЭ также заявили, что готовы продавать нефть со скидками от мировой цены. Подробнее читайте в материале LB.ua "РоSSия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили".

В среду, 18 марта, цена нефти североморской марки Brent в среду упала ниже $27 за баррель, впервые с ноября 2003 года.

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