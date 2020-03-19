Курс гривни на межбанке упал до минимума за последние 15 месяцев

Курс гривни на межбанке упал до минимума за последние 15 месяцев

В ходе торгов на межбанковском валютном рынке в четверг, 19 марта, справочное значение курса гривни к доллару США по состоянию на 12:00 составило 27,7955 грн/долл., тогда как в полдень среды это значение составляло 27,2443 грн. Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на данные на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в последний раз перед этим справочное значение курса гривни превышало уровень 27,80 грн/долл. в начале января 2019 года.

Накануне, 18 марта, Национальный банк продал на межбанковском рынке 200 млн долл. с целью сглаживания курсовых колебаний. Во вторник, 17 марта, НБУ продал на межбанковском рынке 300 млн долл, 16 марта – 238 млн долл.

За неделю с 10 по 13 марта Нацбанк продал на межбанковском валютном рынке 981,6 млн долл., при этом регулятор не покупал валюту.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин обнародовал список защитных товаров, запрещенных к экспортуКабмин обнародовал список защитных товаров, запрещенных к экспорту
На границе с Польшей предотвратили вывоз 50 тыс. респираторовНа границе с Польшей предотвратили вывоз 50 тыс. респираторов
S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозомS&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозом
НБУ с начала недели продал $1 млрд для поддержания гривныНБУ с начала недели продал $1 млрд для поддержания гривны
В Украину пришел первый танкер с азербайджанской нефтью для БеларусиВ Украину пришел первый танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси
Блок рекламы


Похожие новости
Нацбанк понизил курс гривны на 21 копейкуНацбанк понизил курс гривны на 21 копейку
НБУ для поддержания курса продал на межбанке 1,7 млрд доллНБУ для поддержания курса продал на межбанке 1,7 млрд долл
НБУ продал на межбанке еще $200 млн для сдерживания девальвации гривныНБУ продал на межбанке еще $200 млн для сдерживания девальвации гривны
Цена на нефть упала до уровней 2003 годаЦена на нефть упала до уровней 2003 года
Курс валют в Киеве: 18 марта 2020 годаКурс валют в Киеве: 18 марта 2020 года
НБУ продал $300 млн для "сглаживания чрезмерных курсовых колебаний"НБУ продал $300 млн для "сглаживания чрезмерных курсовых колебаний"
НБУ объяснил скачок курса паникой и дефицитом наличной валютыНБУ объяснил скачок курса паникой и дефицитом наличной валюты
Курс валют в Киеве: 17 марта 2020 годаКурс валют в Киеве: 17 марта 2020 года
НБУ понизил курс гривны на 43 копейкиНБУ понизил курс гривны на 43 копейки
Нацбанк обвалил курс гривны до 26,42 грн./долл.Нацбанк обвалил курс гривны до 26,42 грн./долл.
Последние новости
Подгружаем последние новости