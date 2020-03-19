90 дней. Приватбанк продлил период действия карт для выплат

Приватбанк продлил период действия карт для выплат на 90 дней. Карточки будут работать. Об этом сообщили в банке.

Ситуация: у вас заканчивается срок действия карты для выплат и вы не можете прийти в отделение для перевыпуска.

Решение: вам не нужно посещать отделение для перевыпуска карты для выплат или карты для выплат Gold, потому что по картам продлен период действия на 90 дней.

Пример: на карточке для выплат указан срок действия 03/20, она будет продолжать работать до 30 июня 2020 года без перевыпуска.

Рекомендации банка

ПриватБанк рекомендует проводить платежи, получать переводы и другие услуги с помощью Privat24, терминалов самообслуживания и банкоматов, а также ограничить использование наличных денег, оплачивая покупки в торговой сети картами или же электронными кошельками.