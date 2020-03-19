Индийская Vedanta увеличила производство глинозема

Индийская Vedanta увеличила производство глинозема

Индийский производитель алюминия Vedanta сообщает, что в 2019/2020 финансовом году (апрель/март) производительность глиноземного завода Lanjigarh в штате Одиша была увеличена на 20% за счет повышения внутренней эффективности.

Как указывает компания, в завершающемся финансовом году на предприятии будет произведено около 1,8 млн т глинозема против 1,5 млн т годом ранее. Причем данный рост был достигнут без задействования нового оборудования.

Компания добилась повышения производительности труда благодаря ликвидации ряда "узких мест", в частности, в снабжении сырьем. Кроме того, на предприятии за счет внутренних ресурсов удалось снизить удельные затраты на 19% и уменьшить потребление каустической соды на 26%.

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