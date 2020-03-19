Укрзализныця погасила еврооблигации на $50 миллионов

Укрзализныця погасила еврооблигации на $50 млн и выплатила очередной купонный доход по ним.

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пресс-служба АО «Укрзализныця». Укрзализныця погасила еврооблигации на $50 млн и выплатила очередной купонный доход по ним. Об этом сообщает