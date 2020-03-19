Укрзализныця погасила еврооблигации на $50 миллионов

«Укрзализныця своевременно и в полном объеме погасила следующую часть еврооблигаций в размере 10% начальной непогашенной основной суммы долга — 50 млн долл. США, и выплатила очередной купонный доход по ним. Оба платежа осуществлены в соответствии с установленным графиком», — говорится в сообщении.
Сколько погашено
Уже погашено 70% основной суммы привлечения, а именно $350 млн.
Остальные $150 млн остаются к погашению в следующие 1,5 года.
Предыстория
Укрзализныця осуществила первый выпуск еврооблигаций на общую сумму $500 млн сроком на 5 лет в мае 2013 года.
Еврооблигации были размещены на Ирландской фондовой бирже со ставкой купона 9,5%.
Основную сумму займа предполагалось погасить в 2019-2021 годах: 60% — в 2019 году, 20% — в 2020 году и еще 20% — в 2021 году.