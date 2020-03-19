Goldman Sachs понизил прогноз цены на нефть до $20

Инвестиционный банк Goldman Sachs понизил свой прогноз цены на нефть марки Brent во втором квартале на треть до $20 за баррель. Об этом сообщает Reuters.

Goldman Sachs понизил прогноз цены на нефть до $20

Прогнозы банка

  • Банк ждет сокращения мирового спроса на нефть до рекордного уровня в 1,1 млн баррелей в сутки в этом году на фоне влияния эпидемии коронавируса на экономический рост.

  • В случае реализации этого прогноза фьючерсы на Brent окажутся на минимуме с февраля 2002 года.

«Такое падение… будет соответствовать предыдущим крупным медвежьим рынкам 1999, 2009 и 2016 годов», — говорится в записке банка от 17 марта.

  • В первом и втором кварталах ожидается избыток предложения на нефтяном рынке в 3,9 млн баррелей в сутки и 5,7 млн баррелей в сутки соответственно.

  • С другой стороны, отмечают аналитики Goldman Sachs, уменьшение предложения и восстановление спроса могут привести к дефициту на нефтяном рынке в 1,5 млн баррелей в сутки к четвертому кварталу.

  • Банк сохранил прогноз цены на Brent в третьем и четвертом кварталах на уровне $30 за баррель и $40 за баррель соответственно.

Предыстория

  • 18 марта стоимость барреля Brent преодолела психологическую отметку в $28 за баррель. Цена на нефть обвалилась до минимума с ноября 2003 года.

  • 16 марта цены на нефть упали на фоне опасений по поводу мирового спроса. В частности, на 8:17 по Киеву Brent подешевела на 4,64% до $32,28 за баррель, WTI упала на 3,02% до $31,14 за баррель.

  • 9 марта цены на нефть рухнули на 30% из-за срыва сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

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