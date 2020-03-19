Goldman Sachs понизил прогноз цены на нефть до $20

18 марта стоимость барреля Brent преодолела психологическую отметку в $28 за баррель. Цена на нефть обвалилась до минимума с ноября 2003 года.

16 марта цены на нефть упали на фоне опасений по поводу мирового спроса. В частности, на 8:17 по Киеву Brent подешевела на 4,64% до $32,28 за баррель, WTI упала на 3,02% до $31,14 за баррель.