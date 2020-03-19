НБУ закупил часть валютной наличности в евро. Планирует аукцион

Нацбанк закупил часть наличной иностранной валюты в евро и планирует в четверг провести аукцион по ее продаже за безнал. Об этом во время совещания центробанка с топ-менеджерами крупнейших украинских банков заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

Фото: facebook.com

Как решает проблему НБУ

Регулятор работает с контрагентами США относительно доставки крупной партии в долларах.

относительно доставки крупной партии в долларах. Национальный банк ожидает, что в ближайшие дни ситуация с наличием наличности иностранной валюты в украинских банках стабилизируется.

Валюту завозят спецрейсами

В Нацбанке заверили, что делают все возможное для того, чтобы ликвидировать дефицит наличной валюты. Регулятор сотрудничает с украинскими коммерческими банками, иностранными, а также с центральными банками Европы и США , чтобы восстановить канал поставки иностранной валюты.

По словам Чурия, 17 марта, уже были первые рейсы, которые доставили иностранную валюту. В ближайшие дни ожидается еще одна доставка большого количества наличной иностранной валюты. Следовательно, ожидают в НБУ, наличные будет доставляться в Украину уже более регулярно.

Почему в банках дефицит валюты

В Нацбанке отмечают, что украинские банки пополняли кассы, как правило, путем транспортировки наличности из-за рубежа пассажирскими авиарейсами.

Поскольку на сегодня введено ограничение этих рейсов, банки столкнулись с форс-мажорной ситуацией. Население активно выкупает валюту. На прошлой неделе и в понедельник объем выкупленной валюты составил примерно $300 млн.

Кто покупает валюту

По словам заместителя председателя НБУ, с начала прошлой недели и до понедельника, 16 марта, то есть за 5 рабочих дней, общий спрос на валюту составил $2,1 млрд: