НБУ бесплатно будет поставлять наличку банкам

Нацбанк будет принимать от банков наличную гривну, которая находилась в обращении, но будет выдавать вместо нее банкам средства со своих хранилищ.

НБУ бесплатно будет поставлять наличку банкам
Фото: ubr.ua

Нацбанк будет принимать от банков наличную гривну, которая находилась в обращении, но будет выдавать вместо нее банкам средства со своих хранилищ. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Как будет выдавать наличные НБУ

  • В первую очередь будут выдаваться наличные из запасов, сформированных в предыдущий период (до распространения коронавирусной инфекции на территории Украины); позже – наличность, которая прошла карантин.

  • Нацбанк будет осуществлять подкрепление банков наличными бесплатно до 1 мая 2020 года и будет учитывать их потребности относительно сумм и количества наличности.

Безопасность граждан

  • НБУ уверяет, что его запасы наличности являются достаточными для обеспечения потребностей экономики страны.

  • Кроме того наличные в хранилищах Национального банка – пригодны для обращения и обеззаражены с помощью автоматизированной термообработки.

  • Отмечается, что сотрудники НБУ, которые осуществляют операции с наличностью и перевозку валютных ценностей, используют дезинфицирующие средства для обработки рук и поверхностей, а также другие средства защиты.

Советы НБУ

  • Нацбанк советует бизнесу и населениюуменьшить контакты с наличными, в частности рекомендует максимально перейти на безналичные расчеты.

  • С этой целью Национальный банк призывает: уменьшить контакты с наличной валютой (национальной и иностранной); минимизировать получение средств в банкоматах; пользоваться дистанционными каналами банковского обслуживания; осуществлять безналичные расчеты, лучше бесконтактные (90% платежных терминалов в Украине поддерживают такую возможность).

  • После контакта с банкнотами и монетами следует тщательно вымыть руки и не трогать лицо. Также стоит периодически дезинфицировать платежные карты, смартфоны, платежные терминалы, другие мобильные устройства, которые используются для безналичной оплаты.

Ситуация с эпидемией в Украине и мире

По состоянию на 22:00 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19:
Черновицкая (10), Житомирская (1) Киевская (2), Донецка (1) области и г. Киев (2).

Количество случаев заболевания коронавирусом в мире продолжает расти. На данный момент эта цифра превышает 214 тыс. человек.

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