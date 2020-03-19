НБУ бесплатно будет поставлять наличку банкам

Нацбанк будет принимать от банков наличную гривну, которая находилась в обращении, но будет выдавать вместо нее банкам средства со своих хранилищ.

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Нацбанк будет принимать от банков наличную гривну, которая находилась в обращении, но будет выдавать вместо нее банкам средства со своих хранилищ. Об этом говорится в сообщении регулятора. Как будет выдавать наличные НБУ