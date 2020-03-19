НБУ бесплатно будет поставлять наличку банкам
Нацбанк будет принимать от банков наличную гривну, которая находилась в обращении, но будет выдавать вместо нее банкам средства со своих хранилищ.
Нацбанк будет принимать от банков наличную гривну, которая находилась в обращении, но будет выдавать вместо нее банкам средства со своих хранилищ. Об этом
Как будет выдавать наличные НБУ
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В первую очередь будут выдаваться наличные из запасов, сформированных в предыдущий период (до распространения коронавирусной инфекции на территории Украины); позже – наличность, которая прошла карантин.
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Нацбанк будет осуществлять подкрепление банков наличными бесплатно до 1 мая 2020 года и будет учитывать их потребности относительно сумм и количества наличности.
Безопасность граждан
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НБУ уверяет, что его запасы наличности являются достаточными для обеспечения потребностей экономики страны.
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Кроме того наличные в хранилищах Национального банка – пригодны для обращения и обеззаражены с помощью автоматизированной термообработки.
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Отмечается, что сотрудники НБУ, которые осуществляют операции с наличностью и перевозку валютных ценностей, используют дезинфицирующие средства для обработки рук и поверхностей, а также другие средства защиты.
Советы НБУ
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Нацбанк советует бизнесу и населениюуменьшить контакты с наличными, в частности рекомендует максимально перейти на безналичные расчеты.
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С этой целью Национальный банк призывает: уменьшить контакты с наличной валютой (национальной и иностранной); минимизировать получение средств в банкоматах; пользоваться дистанционными каналами банковского обслуживания; осуществлять безналичные расчеты, лучше бесконтактные (90% платежных терминалов в Украине поддерживают такую возможность).
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После контакта с банкнотами и монетами следует тщательно вымыть руки и не трогать лицо. Также стоит периодически дезинфицировать платежные карты, смартфоны, платежные терминалы, другие мобильные устройства, которые используются для безналичной оплаты.
Ситуация с эпидемией в Украине и мире
По состоянию на 22:00 18 марта в Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19:
Черновицкая (10), Житомирская (1) Киевская (2), Донецка (1) области и г. Киев (2).
Количество случаев заболевания коронавирусом в мире продолжает расти. На данный момент эта цифра превышает 214 тыс. человек.