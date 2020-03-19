Малайзия прекращает выплавку стали до 31 марта

Малайзия прекращает выплавку стали до 31 марта

Согласно распоряжению правительства Малайзии о приостановке всей хозяйственной деятельности в стране за исключением жизненно важных отраслей в рамках борьбы с коронавирусом, национальные производители стали прекращают ее выплавку в период с 18 по 31 марта.

При этом мини-заводы полностью останавливают производство, а интегрированные предприятия Alliance Steel и Eastern Steel, способные выпускать соответственно до 3,5 млн и 700 тыс. т стали в год, переводят свои доменные печи на холостой ход.

Как отмечают представители этих компаний, одновременно прекратились поставки местной железной руды, добыча которой тоже приостановлена. Оба завода используют преимущественно импортное сырье, но на 30-40% зависят от местных ресурсов. При этом отправка руды на металлургические предприятия осуществлялась по принципу "точно в срок" (just-in-time), поэтому у комбинатов просто нет достаточных запасов.

Бразильская железорудная компания Vale также объявила о приостановке работы до 31 марта своего комплекса Teluk Rubiah в Малайзии. В нем проводилось смешивание руды с различных бразильских месторождений для обеспечения поставок однородного сырья на местные и китайские аглофабрики. Как отмечает компания, она рассчитывает, что двухнедельный перерыв не приведет к потере клиентов и существенному падению продаж.

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