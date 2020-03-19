Американский фондовый рынок пережил еще один черный день

Американский фондовый рынок пережил еще один черный день

Американский промышленный индекс Dow Jones в среду опустился ниже уровня, на котором он был в день инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Согласно данным, размещенным на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи, к 13:38 по времени Восточного побережья США (19:38 по Киеву) Dow Jones потерял 1973,18 пункта (9,29%) и находился на отметке 19264,20 пункта.

CNN отмечает, что 19 января 2017 года — накануне инаугурации Трампа — этот индекс находился на отметке 19732 пункта. В феврале текущего года Dow Jones установил исторический максимум, поднявшись до отметки 29551,42 пункта.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 213,52 пункта (8,44%) — до отметки 2315,67 пункта. Как сообщается, торги на бирже приостанавливались на 15 минут после того как снижение S&P 500 составило более 7%.

Индекс электронной биржи Nasdaq опустился на 568,60 пункта (7,75%) — до уровня 6766,18 пункта.



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