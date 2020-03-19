НБУ для поддержания курса продал на межбанке 1,7 млрд долл

Национальный банк в период с 10 по 18 марта включительно продал на межбанковском валютном рынке 1 720 млн долларов для удержания курса гривны. Об этом свидетельствуют данные НБУ.



10 марта НБУ продал на межбанке – 250 млн долларов, 11 марта – 350 млн долларов, 12 марта 220 млн долларов, 13 марта – 161,6 млн долларов, 16 марта – 238 млн долларов, 17 марта - 300 млн долларов, 18 марта – 200 млн долларов.



На 1 марта международные резервы НБУ составляли 26,6 млрд долларов, на конец дня 17 марта - около 25 млрд долларов.