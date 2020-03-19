НБУ наказал семь финучреждений за нарушение операций с валютой

Национальный банк применил к семи небанковским финучреждениям меры воздействия за нарушение требований валютного законодательства.

НБУ наказал семь финучреждений за нарушение операций с валютой

Национальный банк применил к семи небанковским финучреждениям меры воздействия за нарушение требований валютного законодательства. Об этом говорится в сообщении НБУ.

«Нацбанк 16 марта 2020 года по результатам осуществленных в течение IV квартала 2019 года выездных внеплановых проверок касс небанковских финансовых учреждений применил меры влияния в виде письменных предупреждений к семи небанковским финансовым учреждениям», — говорится в сообщении.

К каким финучреждениям применили меры воздействия

  • ООО «Премиум Финанс»
  • ООО «Финансовая компания «Константа-М»
  • АО «Финансовая компания «Аверс»
  • ООО «Финансовая компания «Магнат»
  • ООО «Финансовая компания «Октава Финанс»
  • Чао «УФГ»
  • ООО «ДСД Финанс».

Новые правила финмониторинга

Вскоре банки удвоят бдительность и начнут с особым рвением блокировать подозрительные операции клиентов. Причина проста: новый «антиотмывочный» закон в разы увеличил размер штрафов для объектов мониторинга за нерадивое выполнение обязанностей.

Какие операции будут контролироваться

Закон увеличил предельные суммы финансовых операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу.

Сейчас мониторятся суммы от 150 тыс. грн, с конца апреля — только операции, которые стартуют от 400 тыс. грн. Аналогичным образом изменится и порог валютного контроля за экспортно-импортными операциями.

1. В поле зрения попадут все зарубежные и внутренние денежные переводы и финоперации с наличными — внесение, перевод, получение на сумму от 400 тыс. грн.

2. Денежные переводы без открытия счета, в том числе международные на сумму от 30 тыс. грн. Инициатору такого перевода придется представить полную информацию о себе и получателе.

3. Ставки и выигрыши в лотерею, казино и тому подобное. Мониторить будут суммы от 30 тыс. грн.

4. Операции с виртуальными активами, в том числе криптовалютами.

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