НБУ продал на межбанке еще $200 млн для сдерживания девальвации гривны

Преобладание спроса на валюту над предложением регулятор связывает с коронавирусом.

НБУ продал на межбанке еще $200 млн для сдерживания девальвации гривны
Фото: Макс Требухов

Национальный банк в среду, 18 марта, на межбанковском валютном рынке продал 200 млн долларов США для сдерживания девальвации гривны.

Об этом информирует пресс-центр регулятора в фейсбуке.

"Мы продали 200 млн долларов США для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, не фиксируя курс на определенном уровне, как и предусматривает режим гибкого курсообразования", - говорится в сообщении.

НБУ указывает, что спрос на валюту продолжает преобладать над предложением из-за распространения коронавируса.

Сообщается, что психологический фактор остается ключевым двигателем ослабления гривны в последние недели.

Ранее замглавы НБУ Олег Чурий заверил, что резервы Нацбанка остаются на достаточном уровне и составляют больше 25 млрд долларов.

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