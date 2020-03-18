Виктор Пинчук выделил дополнительных 2 млн дол на борьбу с коронавирусом

Виктор Пинчук выделил дополнительных 2 млн дол на борьбу с коронавирусом

Украинская промышленная компания Интерпайп и инвестиционно-консалтинговая группа EastOne, ее акционеры Елена и Виктор Пинчук заявляют об инициативе объединения усилий бизнеса и органов государственной власти для борьбы с коронавирусом. Соответствующее решение было принято после встречи Президента Украины Владимира Зеленского с бизнесом 16 марта 2020 года, сообщает пресс-служба EastOne.

Интерпайп и EastOne активно включились в создание и работу Антикризисного Штаба Днепропетровской области под руководством губернатора Александра Бондаренко.

Компании Интерпайп и EastOne примут значительное участие в финансировании, разработке плана мероприятий и превентивных мер по борьбе с коронавирусом, а также информировании населения региона о таких мерах.

В рамках реализации этой инициативы компания уже выделила 2 млн. долл. на общегосударственную закупку тестов на коронавирус, часть из которых будет направлена в Днепропетровскую область. Дополнительное финансирование будет выделено после определения планов первоочерёдных потребностей региона.

"Пандемия - беда всеобщая. И бороться с ней должны все. Власть - принимать меры по защите граждан. Граждане - вести себя ответственно. Медиа - информировать и предупреждать. Врачи - лечить. Бизнес - быть солидарным и финансово поддерживать. Сегодня невозможно быть в стороне. Мы хотим, чтобы наша страна была готова к борьбе с коронавирусом", - заявили Елена и Виктор Пинчук.

"Днепропетровская область – наш ключевой регион, здесь находятся пять предприятий компании, на которых работает около 11 тысяч человек. Мы подключим свои организационные и финансовые ресурсы для помощи городским и областным властям в осуществлении необходимых закупок и других организационных вопросах. Работая в тесной связке с местными властями, а также представителями всего бизнеса Днепра и области, мы сможем эффективнее противостоять эпидемии", - подчеркнул генеральный директор Интерпайпа Фади Храйбе.

Как сообщалось ранее, Фонд Елены Пинчук и Фонд Виктора Пинчука закупили 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для украинских больниц в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Львовской, Луганской, Одесской, Черновицкой областях, а также города Киева.



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