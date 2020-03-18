Минэкономики будет следить за ценами в супермаркетах и наличием продуктов

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства каждые два дня будет делать обзор торговых сетей на наличие там значимых продтоваров, а также следить за ценами на них. Об этом сообщил замглавы ведомства Тарас Высоцкий.

Минэкономики будет следить за ценами в супермаркетах и наличием продуктов
Фото: delo.ua

Что говорят в Минэкономики

«Для нас приоритет обеспечить комфортный ход карантина для украинцев и гарантировать продовольственную безопасность», - написал Высоцкий в фейсбуке.

По словам чиновника, обязанности по контролю за ценами на лекарства и продукты возложены на министерство принятым 17 марта законом о коронавирусе.

В списке продуктов, наличие которых будут держать под контролем: хлеб, крупы, мясо, сыры, молоко, масло, сахар, соль.

Напомним

  • В Украине карантин введен с 12 марта, с 17 марта он ужесточен - работают только продуктовые магазины, аптеки, АЗС; транспорт ограничен, границы закрыты.
  • Депутаты решили пойти на встречу заемщикам. В марте-апреле финучреждения не смогут их штрафовать за просрочку по кредитам.

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