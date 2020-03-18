Нумизматов оставят без монет. Нацбанк временно приостанавливает продажу
В связи с введением профилактических мероприятий для предотвращения распространения острой респираторной болезни, вызванной короновирусом 2019-nCoV, Нацбанк приостанавливает реализацию нумизматической продукции. Об этом говорится в
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С 18 марта 2020 года приостанавливается реализация нумизматической продукции, заказанной через систему «Online заказ».
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Невикупленная нумизматическая продукция, заказанная через систему «Online заказ», будет доступна для реализации после снятия профилактических мероприятий.
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Также приостанавливается реализация нумизматической продукции через кассы свободной продажи по адресу: Киев, Контрактовая площадь, 2а.
О восстановлении работы Национальный банк сообщит дополнительно.
Что Нацбанк рекомендует гражданам
Для Национального банка важна безопасность украинцев в условиях распространения коронавируса. Получение финансовых услуг не должно ставить здоровье граждан под угрозу.
«Поэтому мы призываем граждан не посещать банковские отделения без крайней необходимости и пользоваться услугами дистанционного банкинга, избегать пользования наличными. В свою очередь, банки должны обеспечить бесперебойную работу контакт центров и дистанционных каналов обслуживания», — отметили в НБУ.