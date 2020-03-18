Нумизматов оставят без монет. Нацбанк временно приостанавливает продажу

Для Национального банка важна безопасность украинцев в условиях распространения коронавируса. Получение финансовых услуг не должно ставить здоровье граждан под угрозу.

«Поэтому мы призываем граждан не посещать банковские отделения без крайней необходимости и пользоваться услугами дистанционного банкинга, избегать пользования наличными. В свою очередь, банки должны обеспечить бесперебойную работу контакт центров и дистанционных каналов обслуживания», — отметили в НБУ.