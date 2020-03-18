Бизнес просит президента предоставить беспроцентные кредиты для зарплатных фондов
Сеть кинотеатров Multiplex в связи с карантином закрыла кинотеатры по всей стране. Общие убытки компании за время карантина могут составить $1,9 млн (50 млн грн). CEO компании Роман Романчук призвал президента поддержать компании, которые работают «по-белому» и предоставить беспроцентные кредиты для выплаты зарплат. Об этом сообщает ЭП, ссылаясь на пресс-службу компании.
О чем просит компания
«В компании Multiplex Holding работает более тысячи работников. В ситуации, когда бизнес находится в состоянии полной остановки, возникает угроза сокращения рабочих мест или выхода работников в неоплачиваемый отпуск.
Из-за карантина каждый день в неоплачиваемый отпуск идут сотни наших сотрудников. Мы знаем, что в Украине многие компании оказались в похожей ситуации», — говорится в сообщении.
«Поэтому я обратился к президенту Украины с просьбой срочно принять меры для поддержки бизнеса. А именно — поддержать компании, работающие „по белому“ и предоставить беспроцентные кредиты для обеспечения зарплатных фондов», — отметил Романчук.
Как власть поддержит бизнес
ВР приняла закон № №3220 для поддержки малого и среднего бизнеса на время карантина.
Закон, в частности, вводит налоговые каникулы с 1 марта по 30 апреля:
- освобождает ФОПов от уплаты ЕСВ, а также от земельного налога, налога на объекты нежилой недвижимости, арендной платы за земельные участки;
- запрещает проверки хозяйственной деятельности (кроме группы с высокой степенью риска) до 31 мая, а также документальные и фактические проверки налоговой службой до 18 мая;
- отменяет штрафы за нарушение налогового законодательства, совершенные с 1 марта по 30 апреля.
Ранее сообщалось
- Фонд социального страхования Украины будет выплачивать работникам, которые находятся на обсервации под наблюдением медиков, 50% заработной платы.
- Медицинские сотрудники, которые будут работать над ликвидацией эпидемии коронавируса, будут получать надбавку к заработной плате в размере до 200%. Об этом говорится в принятом законе №3219.
- Пенсионерам, которые получают меньше 5000 гривен, доплатят по 1000 гривен.