Бизнес просит президента предоставить беспроцентные кредиты для зарплатных фондов

Сеть кинотеатров Multiplex в связи с карантином закрыла кинотеатры по всей стране. Общие убытки компании за время карантина могут составить $1,9 млн (50 млн грн). CEO компании Роман Романчук призвал президента поддержать компании, которые работают «по-белому» и предоставить беспроцентные кредиты для выплаты зарплат. Об этом сообщает ЭП, ссылаясь на пресс-службу компании.

Бизнес просит президента предоставить беспроцентные кредиты для зарплатных фондов
Фото: od.vgorode.ua

О чем просит компания

«В компании Multiplex Holding работает более тысячи работников. В ситуации, когда бизнес находится в состоянии полной остановки, возникает угроза сокращения рабочих мест или выхода работников в неоплачиваемый отпуск.

Из-за карантина каждый день в неоплачиваемый отпуск идут сотни наших сотрудников. Мы знаем, что в Украине многие компании оказались в похожей ситуации», — говорится в сообщении.

«Поэтому я обратился к президенту Украины с просьбой срочно принять меры для поддержки бизнеса. А именно — поддержать компании, работающие „по белому“ и предоставить беспроцентные кредиты для обеспечения зарплатных фондов», — отметил Романчук.

Как власть поддержит бизнес

ВР приняла закон № №3220 для поддержки малого и среднего бизнеса на время карантина.

Закон, в частности, вводит налоговые каникулы с 1 марта по 30 апреля:

  • освобождает ФОПов от уплаты ЕСВ, а также от земельного налога, налога на объекты нежилой недвижимости, арендной платы за земельные участки;
  • запрещает проверки хозяйственной деятельности (кроме группы с высокой степенью риска) до 31 мая, а также документальные и фактические проверки налоговой службой до 18 мая;
  • отменяет штрафы за нарушение налогового законодательства, совершенные с 1 марта по 30 апреля.

Ранее сообщалось

  • Фонд социального страхования Украины будет выплачивать работникам, которые находятся на обсервации под наблюдением медиков, 50% заработной платы.
  • Медицинские сотрудники, которые будут работать над ликвидацией эпидемии коронавируса, будут получать надбавку к заработной плате в размере до 200%. Об этом говорится в принятом законе №3219.
  • Пенсионерам, которые получают меньше 5000 гривен, доплатят по 1000 гривен.

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