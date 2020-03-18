МВФ отказался предоставлять $5 миллиардов Венесуэле на борьбу с коронавирусом

Международный валютный фонд отклонил запрос Венесуэлы на получение кредитной программы, общая стоимость которой должна составить $5 млрд.

МВФ отказался предоставлять $5 миллиардов Венесуэле на борьбу с коронавирусом
Фото: ukrinform.ru

Международный валютный фонд отклонил запрос Венесуэлы на получение кредитной программы, общая стоимость которой должна составить $5 млрд. Об этом пишет Громадське со ссылкой на AFP.

Правительство страны хотел привлечь эти средства на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.

Причина отказа

  • Основанием для отклонения запроса Венесуэлы стало то, что президент страны, Николаса Мадуро, не признают как легитимного лидера Венесуэлы 50 стран мира, среди которых США.

«К сожалению, фонд не может рассматривать этот запрос, поскольку нет уверенности в легитимности действующей власти этой страны», — говорится в ответе МВФ на запрос Венесуэлы.

Предыстория

  • Венесуэла обратилась за помощью к МВФ впервые с 2001 года. В стране на протяжении последних нескольких лет продолжается экономический кризис, который сопровождается девальвацией национальной валюты и гиперинфляцией.

  • По официальным данным местной статистической службы, уровень инфляции в стране в сентябре 2019 года составил 50100% за год.

  • Напомним, что в мае 2019 года в Венесуэле впервые официально опубликовали данные об инфляции. Тогда этот показатель составлял 130,06 тысячи процентов в год.

  • Накануне в МВФ сообщили, что готовы выделить $1 трлн на поддержку экономик стран, пострадавших от пандемии коронавируса.

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