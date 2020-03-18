МВФ отказался предоставлять $5 миллиардов Венесуэле на борьбу с коронавирусом

«К сожалению, фонд не может рассматривать этот запрос, поскольку нет уверенности в легитимности действующей власти этой страны», — говорится в ответе МВФ на запрос Венесуэлы.

Венесуэла обратилась за помощью к МВФ впервые с 2001 года. В стране на протяжении последних нескольких лет продолжается экономический кризис, который сопровождается девальвацией национальной валюты и гиперинфляцией.

По официальным данным местной статистической службы, уровень инфляции в стране в сентябре 2019 года составил 50100% за год.

Напомним, что в мае 2019 года в Венесуэле впервые официально опубликовали данные об инфляции. Тогда этот показатель составлял 130,06 тысячи процентов в год.