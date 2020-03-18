Доступные кредиты 5-7-9%. Кабмин увеличил максимальную сумму займа

Кабмин увеличил максимальную сумму кредита по госпрограмму «Доступные кредиты 5-7-9%». Теперь представители МСБ могут рассчитывать на кредиты от 1,5 млн грн до 2 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Доступные кредиты 5-7-9%. Кабмин увеличил максимальную сумму займа
Фото: epravda.com.ua

Новые возможности по программе

1) максимальная сумма кредита увеличена с 1,5 млн грн до 2 млн грн;

2) расширены инвестиционные цели, на которые могут быть предоставлены кредиты по порядку:

  • приобретение нежилой недвижимости без права передачи такой недвижимости в платное или бесплатное пользование третьим лицам;
  • приобретение объектов права интеллектуальной собственности по договорам коммерческой концессии (франчайзинга), связанных с реализацией субъектом предпринимательства инвестпроекта;
  • пополнение оборотных средств субъектов предпринимательства в размере не более 25% от общей стоимости инвестиционного проекта, финансируемого за счет кредитных средств;

3) пересмотр расчета процентной ставки по кредиту;

4) увеличение до 35% уровня максимальной суммы оплаты по гарантии Фонда развития предпринимательства. Вместе с тем увеличен до 25% допустимый уровень доли проблемной задолженности по кредитам, которые банк предоставляет новосозданным субъектам предпринимательства;

Обратиться за государственной поддержкой на антикризисные меры бизнес сможет до 1 сентября 2020 года.

Особые условия кредитов

  • до 3 млн грн — для субъектов предпринимательства, которые ведут хозяйственную деятельность по производству лекарственных средств и/или медицинских изделий и/или медицинского оборудования;
  • до 1 млн грн гривен — если кредит предоставляется на финансирование оборотного капитала субъекта предпринимательства в определенных случаях.

Сколько подано заявок на кредиты

По состоянию на 16 марта было подано 14 416 заявок на участие в программе «Доступные кредиты» 5-7-9% «на общую сумму 9,5 млрд грн.

В каких банках можно получить кредит

На сегодня льготные кредиты под низкие проценты можно получить в семи украинских банках: государственных Ощадбанк, Укрэксимбанк, Приватбанк, Укргазбанк и частных Кредобанк, ПУМБ и банк Львов.

Ранее в правительстве сообщали, что принять участие в программе льготных кредитов планируют 11 частных банков.

На что выдают кредиты

  • На приобретение или модернизацию основных средств, объектов недвижимости и транспортных средств для использования в коммерческих и производственных целях.

  • На строительство, реконструкцию, ремонт помещений, в которых ведется основная хозяйственная деятельность, кроме офисных помещений.

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