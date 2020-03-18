Фонд гарантирования ликвидировал Фортунабанк

17 марта 2020 года внесена запись в Единый госреестр юридических лиц о государственной регистрации прекращения АО «Фортунабанк» как юридического лица. Об этом сообщает ФГВФЛ.

«Следовательно ликвидация банка считается завершенной, а банк ликвидированным»,- говорится в сообщении.

Фонд гарантирования ликвидировал Фортунабанк
Фото: ukrinform.ru

Сколько получили вкладчики

Выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам Фортунабанка также завершены. Вкладчиками банка получено 88,6 млн грн, что составляет 96,7% от общей гарантированной суммы.

Предыстория

Национальный банк 21 февраля 2017 года решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать Фортунабанк.

Фортунабанк работал на рынке Украины с 2002 года и входил в группу небольших финучреждений по объему активов.

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