Укртелеком обслуживает абонентов только дистанционно в период карантина

Оператор фиксированной связи Укртелеком с 18 марта прекращает прием абонентов в своих центрах обслуживания. Все вопросы по предоставлению услуг будут решать дистанционно. Об этом говорится в сообщении на сайте Укртелекома.

Фото: delo.ua

Как связаться

Оператор подчеркивает, что продолжает непрерывно работать, поскольку в условиях распространения эпидемии очень важно оперативно предоставлять услуги связи.

Укртелеком рекомендует обращаться на горячую линию по номеру 0 800 506 800, которая работает круглосуточно.

Также можно воспользоваться формой обратной связи на сайте в разделе Помощь.

К оператору можно обратиться и через страницу в Facebook — написать личное сообщение. Для быстрой обработки запроса при обращении советуют указать: ФИО абонента, номер телефона с кодом населенного пункта или номер лицевого счета и контактный номер для связи.

Напомним