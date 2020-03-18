Укртелеком обслуживает абонентов только дистанционно в период карантина

Оператор фиксированной связи Укртелеком с 18 марта прекращает прием абонентов в своих центрах обслуживания. Все вопросы по предоставлению услуг будут решать дистанционно. Об этом говорится в сообщении на сайте Укртелекома.

Укртелеком обслуживает абонентов только дистанционно в период карантина
Фото: delo.ua

Как связаться

Оператор подчеркивает, что продолжает непрерывно работать, поскольку в условиях распространения эпидемии очень важно оперативно предоставлять услуги связи.

Укртелеком рекомендует обращаться на горячую линию по номеру 0 800 506 800, которая работает круглосуточно.

Также можно воспользоваться формой обратной связи на сайте в разделе Помощь.

К оператору можно обратиться и через страницу в Facebook — написать личное сообщение. Для быстрой обработки запроса при обращении советуют указать: ФИО абонента, номер телефона с кодом населенного пункта или номер лицевого счета и контактный номер для связи.

Напомним

  • С 12 марта по всей Украине введен карантин в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции. Все учебные учреждения, ТРЦ, кафе и рестораны, парикмахерские и т.д. закрыли на три недели, до 3 апреля. Работают только продуктовые магазины, аптеки, банки и АЗС.
  • С 16 марта Украина на две недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса, а с 17 марта полностью прекратила авиасообщение.
  • С 18 марта железнодорожное и автобусное сообщение между городами и областями Украины приостановлено, а также не работает метрополитен по всей стране.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Нацбанке заявили, что Украина лучше готова к кризису, чем в 2008 годуВ Нацбанке заявили, что Украина лучше готова к кризису, чем в 2008 году
Глава НБУ: вариант дефолта не рассматриваетсяГлава НБУ: вариант дефолта не рассматривается
Кабмин обнародовал список защитных товаров, запрещенных к экспортуКабмин обнародовал список защитных товаров, запрещенных к экспорту
На границе с Польшей предотвратили вывоз 50 тыс. респираторовНа границе с Польшей предотвратили вывоз 50 тыс. респираторов
S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозомS&P подтвердило рейтинг Украины на уровне "B" со стабильным прогнозом
Блок рекламы


Похожие новости
На время карантина "Альфа-банк" закрывает 45 отделений из 228На время карантина "Альфа-банк" закрывает 45 отделений из 228
НБУ: банки во время карантина продолжат работу в обычном режимеНБУ: банки во время карантина продолжат работу в обычном режиме
Рада на время карантина отменила верификацию вынужденных переселенцев для получения пенсий и соцвыплатРада на время карантина отменила верификацию вынужденных переселенцев для получения пенсий и соцвыплат
“Укрпочта” отменила плату за хранение почтовых отправлений до конца карантина“Укрпочта” отменила плату за хранение почтовых отправлений до конца карантина
"Новая почта" рассказала о режиме работы в условиях карантина"Новая почта" рассказала о режиме работы в условиях карантина
"Укрзализныця" разрешила некоторым сотрудникам работать дома из-за карантина"Укрзализныця" разрешила некоторым сотрудникам работать дома из-за карантина
НБУ: банки во время карантина продолжат работать в обычном режимеНБУ: банки во время карантина продолжат работать в обычном режиме
Экономика Украины в четвертом квартале выросла только на 1,5%Экономика Украины в четвертом квартале выросла только на 1,5%
ГНС: В январе госбюджет получил на 12,4% больше, чем за аналогичный период 2019ГНС: В январе госбюджет получил на 12,4% больше, чем за аналогичный период 2019
Купля-продажа земли будет только в безналичной форме, - МиловановКупля-продажа земли будет только в безналичной форме, - Милованов
Последние новости
Подгружаем последние новости