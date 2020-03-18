Укртелеком обслуживает абонентов только дистанционно в период карантина
Оператор фиксированной связи Укртелеком с 18 марта прекращает прием абонентов в своих центрах обслуживания. Все вопросы по предоставлению услуг будут решать дистанционно. Об этом говорится в сообщении на сайте Укртелекома.
Как связаться
Оператор подчеркивает, что продолжает непрерывно работать, поскольку в условиях распространения эпидемии очень важно оперативно предоставлять услуги связи.
Укртелеком рекомендует обращаться на горячую линию по номеру 0 800 506 800, которая работает круглосуточно.
Также можно воспользоваться формой обратной связи на сайте в разделе Помощь.
К оператору можно обратиться и через страницу в Facebook — написать личное сообщение. Для быстрой обработки запроса при обращении советуют указать: ФИО абонента, номер телефона с кодом населенного пункта или номер лицевого счета и контактный номер для связи.
Напомним
- С 12 марта по всей Украине введен карантин в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции. Все учебные учреждения, ТРЦ, кафе и рестораны, парикмахерские и т.д. закрыли на три недели, до 3 апреля. Работают только продуктовые магазины, аптеки, банки и АЗС.
- С 16 марта Украина на две недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса, а с 17 марта полностью прекратила авиасообщение.
- С 18 марта железнодорожное и автобусное сообщение между городами и областями Украины приостановлено, а также не работает метрополитен по всей стране.