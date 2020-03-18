Фондовые торги в США завершились сильным ростом индексов

Американские фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов продемонстрировали уверенный позитивный настрой. Об этом пишет Росбалт.

Фото: rbc.ua

Как выросли индексы

Индекс Dow Jones I ndustrial Average прибавил 5,2% и оказался на отметке 21237,38 пункта.

Значение индекса широкого рынка S&P 500 увеличилось на 6% до 2529,19 пункта.

Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подскочил на 6,23% до 7334,78 пункта.

Ведущие фондовые индикаторы стран Западной Европы закрылись вчера в плюсе.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 2,81% до 5295,8 пункта.

Французский CAC 40 — на 2,84% до 3991,78 пункта.

Немецкий индексDAX — на 2,25% до 8939,1 пункта.

РоSSийский фондовый рынок завершил вторник в «красной зоне». Рублевый индекс Мосбиржи упал на 1,86% до 2224,74 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,34% до 934,66 пункта.

Напомним

16 марта финансовые рынки Азии открылись снижением котировок акций и нефти, несмотря на попытки мировых правительств поддержать экономику.