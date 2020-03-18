Минфин продал долларовые ОВГЗ и привлек в бюджет $71,6 миллиона

По результатам сегодняшнего аукциона по продаже ОВГЗ, первого за последние две недели, Министерство финансов привлекло в бюджет $71,6 миллиона.

Минфин продал долларовые ОВГЗ и привлек в бюджет $71,6 миллиона

По результатам сегодняшнего аукциона по продаже ОВГЗ, первого за последние две недели, Министерство финансов привлекло в бюджет $71,6 миллиона. Итоги аукциона размещены на сайте министерства.

Какие облигации продавали

Правительство выставило на продажу только долларовые облигации. Срок их обращения составляет 10 месяцев, а уровень доходности — 3,5% годовых.

В гривневом эквиваленте в бюджет поступило 1,9 миллиарда гривен.

Как уточнили в пресс-службе Минфина, покупателями облигаций стали в основном банки.

«Минфин предоставил возможность банкам и их клиентам разместить свою свободную валютную ликвидность в надежный и доходный инструмент», — сообщили в Минфине.

Напомним

  • На предыдущем аукционе, который состоялся 3 марта, Минфин привлек 6,58 млрд грн, еще ранее — 1,6 миллиарда гривен.
  • 18 февраля Минфин продал облигации на 1,52 миллиарда гривен.
  • 11 февраля государство получило 9,2 миллиарда гривен от продажи облигаций.

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