Минфин продал долларовые ОВГЗ и привлек в бюджет $71,6 миллиона

По результатам сегодняшнего аукциона по продаже ОВГЗ, первого за последние две недели, Министерство финансов привлекло в бюджет $71,6 миллиона.

По результатам сегодняшнего аукциона по продаже ОВГЗ, первого за последние две недели, Министерство финансов привлекло в бюджет $71,6 миллиона. Итоги аукциона размещены на сайте министерства. Какие облигации продавали