Минфин продал долларовые ОВГЗ и привлек в бюджет $71,6 миллиона
По результатам сегодняшнего аукциона по продаже ОВГЗ, первого за последние две недели, Министерство финансов привлекло в бюджет $71,6 миллиона.
По результатам сегодняшнего аукциона по продаже ОВГЗ, первого за последние две недели, Министерство финансов привлекло в бюджет $71,6 миллиона. Итоги аукциона размещены на сайте министерства.
Какие облигации продавали
Правительство выставило на продажу только долларовые облигации. Срок их обращения составляет 10 месяцев, а уровень доходности — 3,5% годовых.
В гривневом эквиваленте в бюджет поступило 1,9 миллиарда гривен.
Как уточнили в пресс-службе Минфина, покупателями облигаций стали в основном банки.
«Минфин предоставил возможность банкам и их клиентам разместить свою свободную валютную ликвидность в надежный и доходный инструмент», — сообщили в Минфине.
Напомним
- На предыдущем аукционе, который состоялся 3 марта, Минфин привлек 6,58 млрд грн, еще ранее — 1,6 миллиарда гривен.
- 18 февраля Минфин продал облигации на 1,52 миллиарда гривен.
- 11 февраля государство получило 9,2 миллиарда гривен от продажи облигаций.