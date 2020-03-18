Все шахты госпредприятия "Львовуголь" уходят на карантин

Предприятия будут работать в режиме поддержания жизнедеятельности.

Все шахты госпредприятия "Львовуголь" уходят на карантин
Фото: facebook/Михайло Волинець

Для противодействия распространению коронавируса COVID-19 все шахты государственного предприятия "Львовуголь" будут работать в режиме поддержания жизнедеятельности.

Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия в фейсбуке.

"В связи с эпидемией коронавируса, на совместном заседании штаба госпредприятия по вопросам предотвращения распространения короновирусу COVID-19, а также совета директоров ГП «Львовуголь» с участием лидеров шахтерских профсоюзов, было решено, что дальнейшая работа шахт будет проводиться в соответствии с разработанными мероприятиями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рабочих условиях невозможно обеспечить реализацию решений Кабмина по противодействию коронавирусу, поэтому было принято решение: работу всех обособленных подразделений - прекратить, а шахты перевести на режим поддержания жизнедеятельности.

Кроме того, каждое отдельное подразделение составляет список сотрудников, необходимых для дежурств, остальные уходят в оплачивыемый отпуск с 18 марта по 3 апреля.

Напомним, в Украине до 3 апреля объявлен карантин в связи с угрозой распространения коронавируса. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек, а также АЗС. С 18 марта будет временно прекращено железнодорожное, авиа- и автобусное междугородное сообщение внутри страны.

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