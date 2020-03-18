На столичном рынке изъяли почти 200 кг незаконной рыбы (фото)

На столичном рынке изъяли почти 200 кг незаконной рыбы (фото)

Киевский рыбоохранный патруль 17 марта изъял из продажи на одном из столичных рынков почти 200 кг незаконно выловленной рыбы. Женщина-продавец не смогла предоставить документы о законности происхождения водных биоресурсов. 

Об этом KV стало известно из сообщения Киевского рыбоохранного патруля. 

Так, на рынке “Лесники” по ул. Попудренко в Деснянском районе Киева разоблачили нарушительницу, которая осуществляла незаконный сбыт 190 кг рыбы. А именно: карп – 90 кг, карась – 80 кг и толстолобик – 20 кг. Гражданка не смогла предоставить документы о законности происхождения водных биоресурсов.

На женщину был составлен протокол по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП. Рыбу изъяли до соответствующего решения суда.

Киевский рыбоохранный патруль напомнил, что потребители имеют право спросить у продавца документы о законности происхождения водных биоресурсов. Это может быть чек, накладная, товарно-транспортная накладная и тому подобное. Если же их нет, следует оперативно сообщать на “горячую линию” рыбоохранного патруля Киевщины по телефонам: (068) 642-80-26 или (099) 341-73-18.

Отмечается, что статья 88-1 КУоАП определяет, что нарушение порядка приобретения, сбыта или распространения объектов животного или растительного мира влечет за собой наложение штрафа от 510 до 1 700 гривен с конфискацией объектов животного или растительного мира или без таковой.

Как сообщала KV, весенне-летний запрет ловли рыбы в связи с нерестом в Киевской области для любителей и спортсменов начнется с 22 марта. Для промысловиков этот запрет начнется на 2 дня раньше.

Фото: Киевский рыбоохранный патруль

На столичном рынке изъяли почти 200 кг незаконной рыбы (фото)
На столичном рынке изъяли почти 200 кг незаконной рыбы (фото)
На столичном рынке изъяли почти 200 кг незаконной рыбы (фото)
На столичном рынке изъяли почти 200 кг незаконной рыбы (фото)

Сергей Албул, КиевВласть

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