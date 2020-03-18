На столичном рынке изъяли почти 200 кг незаконной рыбы (фото)

Киевский рыбоохранный патруль 17 марта изъял из продажи на одном из столичных рынков почти 200 кг незаконно выловленной рыбы. Женщина-продавец не смогла предоставить документы о законности происхождения водных биоресурсов.

Об этом KV стало известно из сообщения Киевского рыбоохранного патруля.

Так, на рынке “Лесники” по ул. Попудренко в Деснянском районе Киева разоблачили нарушительницу, которая осуществляла незаконный сбыт 190 кг рыбы. А именно: карп – 90 кг, карась – 80 кг и толстолобик – 20 кг. Гражданка не смогла предоставить документы о законности происхождения водных биоресурсов.

На женщину был составлен протокол по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП. Рыбу изъяли до соответствующего решения суда.

Киевский рыбоохранный патруль напомнил, что потребители имеют право спросить у продавца документы о законности происхождения водных биоресурсов. Это может быть чек, накладная, товарно-транспортная накладная и тому подобное. Если же их нет, следует оперативно сообщать на “горячую линию” рыбоохранного патруля Киевщины по телефонам: (068) 642-80-26 или (099) 341-73-18.

Отмечается, что статья 88-1 КУоАП определяет, что нарушение порядка приобретения, сбыта или распространения объектов животного или растительного мира влечет за собой наложение штрафа от 510 до 1 700 гривен с конфискацией объектов животного или растительного мира или без таковой.

Как сообщала KV , весенне-летний запрет ловли рыбы в связи с нерестом в Киевской области для любителей и спортсменов начнется с 22 марта. Для промысловиков этот запрет начнется на 2 дня раньше.

Фото: Киевский рыбоохранный патруль