Франция выделяет 345 млрд евро для поддержки бизнеса

Франция выделяет 345 млрд евро для поддержки бизнеса

Франция анонсировала ряд мер для смягчения последствий пандемии коронавируса для экономики. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv. 

"Идет война с коронавирусом, и это также экономическая и финансовая война, в которой должны быть задействованы все наши силы..." - отметил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр в сообщении в Twitter.

Правительственный план предусматривает привлечение 345 млрд евро. Из них 300 млрд - для государственного гарантирования кредитов предприятий, особенно малого и среднего бизнеса, еще 45 млрд - для прямой помощи предприятиям. 2 млрд выделят на поддержку микробизнеса.

Это входит в пакет мер по борьбе с коронавирусом, объявленный президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Цены также планируют отменить или отсрочить уплату социальных взносов, чтобы не допустить их банкротства в результате остановки или существенного замедления производства.

По оценкам французского правительства, в результате пандемии коронавируса французская экономика в 2020 году упадет на 1%.



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