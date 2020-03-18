Магазины АТБ ограничивают продажу товаров в одни руки

"Это вода, пиво и напитки - не более 12 единиц, и все остальные продукты - не более пяти штук или пяти кг".

Магазины АТБ ограничивают продажу товаров в одни руки
Фото: Днепр Час

Крупнейшая продовольственная сеть АТБ с 18 марта ввела ограничения на продажу товаров в одни руки в связи с ажиотажным спросом на определенные их группы.

Об этом сообщил начальник управления по корпоративным коммуникациям сети Сергей Демченко, передает LIGA.net.

"С сегодняшнего дня компания ввела ограничение на продажу товаров в одни руки. Это вода, пиво и напитки - не более 12 единиц, а также все остальные продукты - не более пяти штук или пяти килограммов в одни руки. При этом с 19 марта ограничение по плодоовощной группе товаров будет снято", - рассказал он.

По словам Демченко, ограничения по всем другим видам продукции будут действовать до конца карантина, и продлятся в случает такого решения властей.

Он подчеркнул, что компания не собирается повышать цены на товары социальной группы. "Мы готовы работать с минимальной наценкой, это принципиальное решение компании", - сказал Демченко.

В то же время торгово-промышленная корпорация Fozzy Group (Вишневое, Киевская область) не планирует вводить такие ограничения. Об этом "Українським Новинам" сообщила руководитель департамента корпоративных коммуникаций корпорации Нина Мищенко.

"Ограничения не вводились и пока не планируются", - сообщила она.

Напомним, до 3 апреля на в Украине введен карантин для нераспространения коронавирусной инфекции. Приостановлена работа развлекательных заведений и заведений сферы услуг, а также авиа-, желеснодорожное и автобусное сообщение.

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