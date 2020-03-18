Нацбанк будет выдавать наличные из своих хранилищ

Нацбанк будет выдавать наличные из своих хранилищ

Национальный банк разработал ряд мер по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19 во время операций с наличными. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Регулятор будет принимать от банков наличные национальной валюты, находящиеся в обращении, и выдавать вместо нее банкам наличные из своих хранилищ.

Так, в первую очередь будут выдаваться наличные из запасов, сформированных до распространения коронавирусной инфекции на территории Украины. После этого будут выдаваться наличные, которые прошли карантин.

Национальный банк будет подкреплять банки наличными бесплатно до 1 мая 2020 года и будет учитывать их потребности относительно сумм и количества наличности.

В то же время полученные из обращения наличные Нацбанк будет сначала сохранять отдельно в течение не менее 14 дней, что значительно превышает период выживания коронавируса на поверхностях (от нескольких часов до нескольких суток).

Только после этого будет осуществляться автоматизированная обработка банкнот с помощью специализированных высокоскоростных машин. Банкноты, пригодные для возвращения в оборот, будут упаковываться в пачки и термоусадочную пленку. На этом этапе пачки банкнот в термоусадочной печи подвергаются температурному шоку (160 градусов по Цельсию), что тоже будет способствовать борьбе с вирусом.

Работники Нацбанка, которые осуществляют операции с наличными и перевозки валютных ценностей, используют дезинфицирующие средства для обработки рук и поверхностей, а также другие средства защиты.

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