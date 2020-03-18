Цена на нефть упала до уровней 2003 года

Цена нефти североморской марки Brent в среду упала ниже 27 долларов за баррель впервые с ноября 2003 года.

Американский сорт WTI сегодня тоже упал на 17-летний минимум - ниже 25 долларов за баррель.

Как сообщает Reuters, многие аналитики, включая Goldman Sachs и Deutsche Bank, прогнозируют, что во втором квартале баррель нефти может подешеветь до 20 долларов. Мировой спрос из-за последствий коронавируса может упасть на рекордные 1,1 млн баррелей в сутки.

Ситуация с распространяющимся коронавирусом и драконовские меры, принимаемые разными государствами для его купирования оказывает давление на мировые рынки. Страны отгораживаются друг от друга карантинными мерами, прекращается движение транспорта, нарушаются промышленные и логистические цепочки, затухает активность сектора услуг.