Цена на нефть упала до уровней 2003 года

Баррель Brent - дешевле 27 долларов.

Цена нефти североморской марки Brent в среду упала ниже 27 долларов за баррель впервые с ноября 2003 года.

Американский сорт WTI сегодня тоже упал на 17-летний минимум - ниже 25 долларов за баррель.

Как сообщает Reuters, многие аналитики, включая Goldman Sachs и Deutsche Bank, прогнозируют, что во втором квартале баррель нефти может подешеветь до 20 долларов. Мировой спрос из-за последствий коронавируса может упасть на рекордные 1,1 млн баррелей в сутки.

Ситуация с распространяющимся коронавирусом и драконовские меры, принимаемые разными государствами для его купирования оказывает давление на мировые рынки. Страны отгораживаются друг от друга карантинными мерами, прекращается движение транспорта, нарушаются промышленные и логистические цепочки, затухает активность сектора услуг.

Агентство S&P с учетом текущей ситуации прогнозирует спад мировой экономики, а о риске рецессии в Америке предупреждал в начале недели президент США Дональд Трамп.

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