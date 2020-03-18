С 1 апреля закупка лекарств за бюджетные средства не будет облагаться НДС
Временная отмена НДС для лекарств, закупаемых за бюджетные средства, вступает в силу с 1 апреля и будет действовать до 1 января 2023 года.
Об этом
Законом предусмотрено до 1 января 2023 года освободить от обложения НДС:операции по ввозу и поставке на таможенную территорию Украины медтоваров, которые будут закупаться закупочной организацией в сфере здравоохранения, предусмотренных для выполнения программ и осуществления централизованных мероприятий по охране здоровья;операции по безвозмездной поставке (передаче) уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения, лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые были ввезены и/или поставлены на таможенную территорию Украины в пользу структурных подразделений по вопросам здравоохранения;операции по безвозмездной поставке (передаче) в системе здравоохранения до конечного потребителя (пациента).
В случае нецелевого использования указанных товаров плательщик налога обязан увеличить налоговые обязательства по результатам налогового периода, на который приходится такое нарушение, на сумму НДС, которая должна быть уплачена в момент импорта таких товаров, а также уплатить пеню.
Кроме того, в законе прописано нераспространение положений налогового законодательства о необходимости начисления компенсирующих налоговых обязательств и пропорциональное отнесение сумм НДС к налоговому кредиту на операции, освобожденные от налогообложения НДС согласно этому документу.
Напомним, за эти новшества проголосовали 295 нардепов.
Как информировала
В частности, законопроект
Закон предполагает:
организацию оперативной закупки работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии, через переговорную процедуру, сокращенную до 1 дня;
возможность полной предоплаты за товары и услуги, закупаемые для предотвращения и борьбы с коронавирусом;
освобождение от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость (НДС) лекарств и медицинских изделий, закупаемых в целях предотвращения и борьбы с коронавирусом;
предоставление населению возможности работать дистанционно на период карантина, либо предоставление отпуска;
запрет на проведение мероприятий госнадзора и контроля на период карантина;
приравнивает введение карантина к форс-мажорным обстоятельствам;
административное наказание за нарушение обсервации и уголовную ответственность – за умышленное заражение людей;
дополнительные надбавки медперсоналу и прочим лицам, работающих над ликвидацией эпидемии коронавируса;
В Киев уже поступили быстрые тесты для диагностики коронавируса. Их распределят по 7 столичным больницам, которые определены как базовые для приема больных с подозрением на коронавирус.
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