С 1 апреля закупка лекарств за бюджетные средства не будет облагаться НДС

Временная отмена НДС для лекарств, закупаемых за бюджетные средства, вступает в силу с 1 апреля и будет действовать до 1 января 2023 года.

Об этом KV стало известно из опубликованного закона № 532-IX от 17 марта 2020 года (законопроект №2539 ) "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создания условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета" в издании "Голос Украины" .

Законом предусмотрено до 1 января 2023 года освободить от обложения НДС:

операции по ввозу и поставке на таможенную территорию Украины медтоваров, которые будут закупаться закупочной организацией в сфере здравоохранения, предусмотренных для выполнения программ и осуществления централизованных мероприятий по охране здоровья;операции по безвозмездной поставке (передаче) уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения, лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые были ввезены и/или поставлены на таможенную территорию Украины в пользу структурных подразделений по вопросам здравоохранения;операции по безвозмездной поставке (передаче) в системе здравоохранения до конечного потребителя (пациента).

В случае нецелевого использования указанных товаров плательщик налога обязан увеличить налоговые обязательства по результатам налогового периода, на который приходится такое нарушение, на сумму НДС, которая должна быть уплачена в момент импорта таких товаров, а также уплатить пеню.

Кроме того, в законе прописано нераспространение положений налогового законодательства о необходимости начисления компенсирующих налоговых обязательств и пропорциональное отнесение сумм НДС к налоговому кредиту на операции, освобожденные от налогообложения НДС согласно этому документу.

Напомним, за эти новшества проголосовали 295 нардепов.

Как информировала KV , Верховная Рада (ВР) 17 марта с.г. приняла законодательные меры в связи с распространением коронавируса.

В частности, законопроект №3219 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)” был рассмотрен парламентом на внеочередном заседании по сокращенной процедуре, без обсуждения. За основу проголосовали 336 народных депутатов, в целом – 344.

Закон предполагает:

организацию оперативной закупки работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии, через переговорную процедуру, сокращенную до 1 дня;

возможность полной предоплаты за товары и услуги, закупаемые для предотвращения и борьбы с коронавирусом;

освобождение от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость (НДС) лекарств и медицинских изделий, закупаемых в целях предотвращения и борьбы с коронавирусом;

предоставление населению возможности работать дистанционно на период карантина, либо предоставление отпуска;

запрет на проведение мероприятий госнадзора и контроля на период карантина;

приравнивает введение карантина к форс-мажорным обстоятельствам;

административное наказание за нарушение обсервации и уголовную ответственность – за умышленное заражение людей;

дополнительные надбавки медперсоналу и прочим лицам, работающих над ликвидацией эпидемии коронавируса;

В Киев уже поступили быстрые тесты для диагностики коронавируса. Их распределят по 7 столичным больницам, которые определены как базовые для приема больных с подозрением на коронавирус.