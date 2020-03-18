Китай увеличивает налоговые льготы для активизации стального экспорта

Китай увеличивает налоговые льготы для активизации стального экспорта

Согласно сообщению Министерства финансов КНР, правительство страны с 20 марта 2020 года повысит возмещение экспортного налога до 13% с 10% для широкого сортамента металлопродукции.

В частности, по информации Metalbulletin, под действие данной налоговой льготы подпадут г/к рулоны, катанка, холоднокатаный, оцинкованный и нержавеющий прокат.

Напомним, что в январе-феврале 2020 года китайский экспорт стали сократился на 27%, до 7,811 млн. т. Аналитики увязывают такое падение с низким уровнем размещенных заказов на внешних рынках в период кризиса ноября-декабря 2019 года. В то же время ожидается всплеск стального экспорта из Китая уже в марте-апреле, когда спрос на внутреннем рынке еще низкий в связи с последствиями коронавируса.

Тем более что за 2 месяца 2020 года китайские металлурги увеличили выплавку стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1%, до 154,7 млн. т. По данным Mysteel, на начало марта 2020 года средняя загрузка стальных мощностей КНР составляла около 74%. Как сообщили в крупнейшей в Китае меткомпании Baowu Steel Group, ее заводы работают в обычном режиме, включая "дочку" Wuhan Iron and Steel Co, которая расположена в эпицентре вспышки коронавируса.

Как сообщалось ранее, большинство развитых страны – США, ЕС, Турция, Таможенный союз, страны Южной Америки, - уже закрыли свои рынки от китайской металлопродукции. Соответственно, под удар новой стальной экспансии из КНР попадут незащищенные рынки, например, украинский. Напомним, что Министерство экономического развития и торговли Украины ввело пошлины только против одного вида китайской метпродукции – оцинковки. Сейчас продолжается антидемпинговое расследование против стальных труб из КНР. В то же время украинские производители металлоконструкций призывают власти ограничить импорт в страну покрытого проката из КНР.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Шмыгаль предупредил о приближении экономического кризисаШмыгаль предупредил о приближении экономического кризиса
В Нацбанке заявили, что Украина лучше готова к кризису, чем в 2008 годуВ Нацбанке заявили, что Украина лучше готова к кризису, чем в 2008 году
Глава НБУ: вариант дефолта не рассматриваетсяГлава НБУ: вариант дефолта не рассматривается
Кабмин обнародовал список защитных товаров, запрещенных к экспортуКабмин обнародовал список защитных товаров, запрещенных к экспорту
На границе с Польшей предотвратили вывоз 50 тыс. респираторовНа границе с Польшей предотвратили вывоз 50 тыс. респираторов
Блок рекламы


Похожие новости
Большинство китайских заводов возобновили работуБольшинство китайских заводов возобновили работу
Китайцы купили месторождения меди и кобальта в АфрикеКитайцы купили месторождения меди и кобальта в Африке
Китай сохраняет выплавку цинка, несмотря на низкие ценыКитай сохраняет выплавку цинка, несмотря на низкие цены
Газпром приостановил поставки газа в Китай по новому трубопроводу Сила СибириГазпром приостановил поставки газа в Китай по новому трубопроводу Сила Сибири
Китайская государственная корпорация планирует за 238 млн долларов построить в Киеве мусороперерабатывающий заводКитайская государственная корпорация планирует за 238 млн долларов построить в Киеве мусороперерабатывающий завод
США предоставят бизнесу трехмесячные налоговые каникулы из-за коронавирусаСША предоставят бизнесу трехмесячные налоговые каникулы из-за коронавируса
"Укрпочта" возобновила отправку посылок в Китай"Укрпочта" возобновила отправку посылок в Китай
"Укрпочта" приостановила прием посылок в Китай"Укрпочта" приостановила прием посылок в Китай
Китайские компании больше других регистрировали патенты в США в 2019 годуКитайские компании больше других регистрировали патенты в США в 2019 году
Китайцы купили 49,9% акций украинской биржи ПФТСКитайцы купили 49,9% акций украинской биржи ПФТС
Последние новости
Подгружаем последние новости