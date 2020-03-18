Китай увеличивает налоговые льготы для активизации стального экспорта

Согласно сообщению Министерства финансов КНР, правительство страны с 20 марта 2020 года повысит возмещение экспортного налога до 13% с 10% для широкого сортамента металлопродукции.



В частности, по информации Metalbulletin, под действие данной налоговой льготы подпадут г/к рулоны, катанка, холоднокатаный, оцинкованный и нержавеющий прокат.



Напомним, что в январе-феврале 2020 года китайский экспорт стали сократился на 27%, до 7,811 млн. т. Аналитики увязывают такое падение с низким уровнем размещенных заказов на внешних рынках в период кризиса ноября-декабря 2019 года. В то же время ожидается всплеск стального экспорта из Китая уже в марте-апреле, когда спрос на внутреннем рынке еще низкий в связи с последствиями коронавируса.



Тем более что за 2 месяца 2020 года китайские металлурги увеличили выплавку стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1%, до 154,7 млн. т. По данным Mysteel, на начало марта 2020 года средняя загрузка стальных мощностей КНР составляла около 74%. Как сообщили в крупнейшей в Китае меткомпании Baowu Steel Group, ее заводы работают в обычном режиме, включая "дочку" Wuhan Iron and Steel Co, которая расположена в эпицентре вспышки коронавируса.



Как сообщалось ранее, большинство развитых страны – США , ЕС , Турция, Таможенный союз, страны Южной Америки, - уже закрыли свои рынки от китайской металлопродукции. Соответственно, под удар новой стальной экспансии из КНР попадут незащищенные рынки, например, украинский. Напомним, что Министерство экономического развития и торговли Украины ввело пошлины только против одного вида китайской метпродукции – оцинковки. Сейчас продолжается антидемпинговое расследование против стальных труб из КНР . В то же время украинские производители металлоконструкций призывают власти ограничить импорт в страну покрытого проката из КНР .

