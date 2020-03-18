Украина в 2020 году не экспортирует металлолом

Украина в 2020 году не экспортирует металлолом

Экспорт металлолома в январе-феврале 2020 года отсутствовал. Об этом говорится в сообщении Объединения предприятий "Укрметаллургпром".

За два месяца 2020 года в Украине заготовлено 397 тыс. тонн металлолома (112% относительно января-февраля 2019 г.), весь объем поставлен украинским потребителям в качестве привозного.

Напомним, в феврале 2019 года Украина в целях уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке повысила экспортную пошлину на металлолом до 58 евро/тонна и продлила ее действие до 2021 года. Такие меры необходимы для стабилизации украинского рынка лома, обеспечения металлургов сырьем, сохранения рабочих мест и уплаты налогов в бюджеты разных уровней.

Как сообщалось, в 2019 году Украина снизила экспорт металлолома в 7,8 раза по сравнению с 2018 годом - до 42,182 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт упал в 9 раз - до 11,781 млн долл.



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