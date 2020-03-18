"Эпицентр" решил не прекращать работу, несмотря на карантин

Сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов "Эпицентр К" не будет закрывать одноименные торговые центры на карантин.

Об этом сообщается в заявлении на сайте компании.

"Согласно заявлению Президента Украины о необходимости бесперебойной работы аптек, АЗС, продовольственных и хозяйственных магазинов, мы продолжаем выполнять социальную миссию и работать. Эпицентр обеспечивает в своих магазинах наличие и продажу защитных масок, антисептиков, бытовых средств дезинфекции, спиртосодержащих средств и базовых продуктов питания. Вводим строгие европейские стандарты санитарно-гигиенического контроля безопасности покупателей. Мы работаем согласно практике европейских стран, в которых хозяйственные магазины обеспечивают население товарами первой необходимости", - говорится в нем.

В компании заверили, что регулируют количество посетителей в соответствии с установленными ограничениями.

Также клиентам сети гипермаркетов стала доступна новая услуга - онлайн заказ доставки еды на дом из заведений общественного питания компании.

Напомним, в Украине до 3 апреля объявлен карантин в связи с угрозой распространения коронавируса. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек, а также АЗС. С 18 марта будет временно прекращено железнодорожное, авиа- и автобусное междугородное сообщение внутри страны.