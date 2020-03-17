НБУ продал $300 млн для "сглаживания чрезмерных курсовых колебаний"

Национальный банк во вторник, 17 марта, на межбанковском валютном рынке продал 300 млн долларов США .

Пресс-служба НБУ объяснила активное участие регулятора в торгах на межбанковском валютном рынке необходимостью "сглаживания чрезмерных курсовых колебаний".

"Мы продали $300 млн для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний. В то же время, как и предусматривает режим плавающего валютного курса, мы не фиксируем его на определенном уровне и не меняем тренд, который определяется рынком", – говорится в сообщении НБУ в фейсбуке.

Нацбанк отмечает, что сегодня спрос на валюту превышает предложение "вследствие ухудшения настроений участников рынка из-за распространения миром коронавируса. Самые активные участники валютного рынка - украинские компании. Населения и иностранные инвесторы формируют значительно меньше спрос на валюту.

НБУ заверяет, что имеет достаточно накопленных резервов для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, вызванных психологическим фактором. "Мы не планируем вводить валютные ограничения и будем придерживаться последовательной политики на валютном рынке", - подчеркивает регулятор.

"В прошлом году ситуация на валютном рынке была благоприятной, был избыток валюты, и для сглаживания колебаний гривны в сторону укрепления Национальный банк выкупил с рынка почти 8 млрд долл. США в резервы (чистая покупка). Поэтому сегодня мы имеем достаточную подушку безопасности, чтобы сглаживать колебания гривны уже в другую сторону", - информирует Нацбанк.

Ранее замглавы НБУ Олег Чурий заверил, что резервы Нацбанка остаются на достаточном уровне и составляют больше 25 млрд долларов.