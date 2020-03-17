Европейский инвестиционный банк привлекает 40 млрд евро для борьбы против кризиса, вызванного коронавирусом

В том числе, средства должны пойти на разработку вакцин.

Группа Европейского инвестиционного банка предлагает неотложные меры для борьбы с последствиями распространения коронавируса. Они предусматривают выделение 40 млрд евро и поддержку малых и средних предприятий и компаний средней рыночной капитализации.

По словам президента Европейского инвестиционного банка Вернера Хоера, распространение COVID-19 совершает разрушающее влияние на экономику. Об этом говорится в заявлении ЕИБ.

"Банк ЕС поможет во время этого кризиса так же, как он делал это в любые сложные для Европы времена - во время экономических кризисов или природных катастроф", - сообщил Хоер.

По его словам, в партнерстве со странами-членами ЕС , Еврокомиссией и другими финансовыми институциями, ЕИБ стремится разработать мощный финансовый пакет, который можно будет применять немедленно и без разработки нового законодательства

Отмечается, что предложенное выделение 40 млрд евро будет направлено на кредитные каникулы по краткосрочным займам. Также планируются другие меры, направленные на уменьшение ликвидности и ограничений оборотных средств для малых и средних предприятий.

Хоер обратился к странам-членами Европейского инвестиционного банка с просьбой о создании мощной и вариативной дополнительной гарантии для ЕИБ и национальных банков развития для гарантирования сохранения доступа к финансам малых и средних предприятий и компаний рыночной капитализации.

Кроме того, банк намерен использовать финансовые инструменты для финансирования проектов по остановке распространения коронавируса и тех, кто занимается разработкой вакцины против него.

Напомним, в ходе встречи с представителями крупного бизнеса, которая прошла в Офисе президента вечером 16 марта, Владимир Зеленский попросил у них 12 млрд гривен.

Речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов на коронавирус, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств.