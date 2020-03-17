Microsoft закрывает розничные магазины по всему миру из-за вспышки коронавируса

Microsoft объявила о закрытии всех розничных магазинов Microsoft Store из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. У компании более 70 магазинов в США, семь в Канаде и по одному в Пуэрто-Рико, Австралии и Англии.

Microsoft закрывает розничные магазины по всему миру из-за вспышки коронавируса

GeekWire/Kevin Lisota

«Мы знаем, что семьи, удалённые работники и предприятия находятся под беспрецедентным давлением в настоящее время, и мы по-прежнему здесь, чтобы обслуживать вас онлайн на Microsoft.com», — говорится в сообщении компании в Твиттере.

Microsoft не указала, как долго продлится приостановка работы магазинов. До этого целый ряд компаний, включая Apple и Nike, объявили о закрытии фирменных магазинов в связи с глобальной пандемией коронавирусной инфекции.

Microsoft была одной из первых компаний, предложивших сотрудникам работать из дома, когда в Сиэтле начала распространяться коронавирусная инфекция COVID-19.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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