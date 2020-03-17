Нацкомиссия снизила тарифы на отопление для 22 теплоснабжающих предприятий

Национальная комиссия, осуществляющвя государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила новые тарифы на тепловую энергию для 22 лицензиатов из числа теплоснабжающих предприятий, и тарифы оказались на 6,1% ниже, чем ожидалось в ходе предварительного одобрения этих решений в феврале. Об этом говорится в сообщении Нацкомиссии..



В частности, на заседании регулятор одобрил соответствующие проекты постановлений НКРЭКУ об установлении тарифов на тепловую энергию и услуги по поставке тепловой энергии лицензиатам.



"За период одобрения проектов постановлений НКРЭКУ в связи с уменьшением цены на природный газ, Нацкомиссия в соответствии с законодательством по собственной инициативе пересмотрела расходы на топливо и тарифы на производство тепловой энергии на ТЭЦ, КГУ для лицензиатов, что привело к изменению тарифов на тепловую энергию для потребителей", – сказано в сообщении.



Так, средневзвешенные тарифы на тепловую энергию для нужд населения по сравнению с одобренными 21 февраля 2020 года снизились в среднем на 6,1% и на 11,7% – по сравнению с действующими с 17 января.

