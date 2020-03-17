Tokyo Steel впервые за полгода решила снизить цены

Японская Tokyo Steel Manufacturing, крупнейший производитель электростали в Японии, заявила в понедельник, что сократит все цены на стальную продукцию в апреле примерно на 6-11%, чтобы отразить слабые рыночные условия на фоне усиливающихся опасений по поводу пандемии коронавируса.



Сокращение является первым за 6 месяцев. Снижение цен варьировалось от 5000 до 9000 иен (66,47 до 119,64 долл. ) за тонну.



"Неопределенность распространяется на сталелитейную промышленность, так как экономическая активность замедлилась после вспышки коронавируса", - заявил на брифинге управляющий директор Tokyo Steel Киёси Имамура.



"Мы решили снизить цены, чтобы соответствовать текущим слабым рыночным условиям, хотя реальный спрос не упал так сильно, как опасаются люди", - сказал он.

