НБУ объяснил скачок курса паникой и дефицитом наличной валюты

На межбанковском валютном рынке панических настроений нет.

?НБУ объяснил скачок курса паникой и дефицитом наличной валюты
Фото: Макс Требухов

Национальный банк считает, что скачок курса доллара в Украине связан с паническими настроениями и физическим дефицитом наличной валюты.

"Что касается ситуации на наличном рынке, мы видим, что ситуация с коронавирусом повлияла на полеты авиакомпаний. Украинские банки пополняли кассы через транспортирование наличных из-за рубежа пассажирскими авиарейсами. А на сегодня мы видим ограничение этих рейсов. Поэтому банки столкнулись, с одной стороны, со значительной покупкой иностранной валюты физическими лицами (нетто-покупка на прошлой неделе и в понедельник составила 300 млн долларов, то есть банкам необходимо пополнять свои кассы для выдачи наличной валюты). А с другой стороны, доставка валюты самолетами имеет некоторые препятствия", - сказал на брифинге во вторник замглавы Нацбанка Олег Чурий.

Чурий призвал население не паниковать и заверил, что сейчас эта проблема решается, и рейсы с валютой возобновляются. "Мы считаем, что наличные, которые доставляются, позволят банкам удовлетворить спрос на наличную иностранную валюту", - сказал замглавы НБУ.

Он подчеркнул, что на самом деле валютная ликвидность банков находится на очень высоком уровне - около 9 млрд долларов, и на межбанковском валютном рынке панических настроений нет.

Чурий также уточнил, что сейчас основной спрос на валюту создает не население, а украинские компании, которым валюта нужна для оплаты по импортным контрактам и платежам по долговым обязательствам.

Вводить валютные ограничения Нацбанк не планирует.

"Валютный рынок реагирует на кризисные ситуации. Мы это уже проходили много раз. В случае какой-то неопределенности, кризисных явлений мы имеем ситуацию, когда наши компании, физические лица активно начинают покупать иностранную валюту. С другой стороны Национальный банк проводит политику плавающего курса и активно принимает участие на этом рынке, пытаясь в первую очередь сглаживать колебания", - сказал Чурий.

В 2019 году НБУ смог выкупить почти 8 млрд долларов в резервы, а теперь использует их для сглаживания колебаний.

Несмотря на это, заверил Чурий, резервы Нацбанка остаются на достаточном уровне и составляют больше 25 млрд долларов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Нацбанке заявили, что Украина лучше готова к кризису, чем в 2008 годуВ Нацбанке заявили, что Украина лучше готова к кризису, чем в 2008 году
Шмыгаль предупредил о приближении экономического кризисаШмыгаль предупредил о приближении экономического кризиса
Глава НБУ: вариант дефолта не рассматриваетсяГлава НБУ: вариант дефолта не рассматривается
Кабмин обнародовал список защитных товаров, запрещенных к экспортуКабмин обнародовал список защитных товаров, запрещенных к экспорту
На границе с Польшей предотвратили вывоз 50 тыс. респираторовНа границе с Польшей предотвратили вывоз 50 тыс. респираторов
Блок рекламы


Похожие новости
Из-за коронавируса возникли перебои с доставкой наличной валюты в УкраинуИз-за коронавируса возникли перебои с доставкой наличной валюты в Украину
Экстренные меры: Альфа-Банк прекратил продажу и выдачу наличной валютыЭкстренные меры: Альфа-Банк прекратил продажу и выдачу наличной валюты
НБУ оценил снижение притока валюты из-за коронавирусаНБУ оценил снижение притока валюты из-за коронавируса
Из-за коронавируса переводы заробитчан уменьшатся на миллиард долларов. Отток валюты около $1,5 миллиардаИз-за коронавируса переводы заробитчан уменьшатся на миллиард долларов. Отток валюты около $1,5 миллиарда
Купля-продажа земли будет только в безналичной форме, - МиловановКупля-продажа земли будет только в безналичной форме, - Милованов
Украинцы четвертый год подряд продали больше валюты, чем купилиУкраинцы четвертый год подряд продали больше валюты, чем купили
Госбюджет-2019 сведен с дефицитом 72,4 млрд гривенГосбюджет-2019 сведен с дефицитом 72,4 млрд гривен
В Минсоцполитики объяснили, почему украинцы больше не получат "платежек" с льготамиВ Минсоцполитики объяснили, почему украинцы больше не получат "платежек" с льготами
НБУ отменил суточный лимит на покупку валюты для физлицНБУ отменил суточный лимит на покупку валюты для физлиц
Visa, MasterCard и EBay вышли из проекта Facebook по созданию криптовалютыVisa, MasterCard и EBay вышли из проекта Facebook по созданию криптовалюты
Последние новости
Подгружаем последние новости