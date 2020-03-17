На время карантина "Альфа-банк" закрывает 45 отделений из 228

Банк также ограничивает работу с наличной иностранной валютой из-за отсутствия поставок банкнот.

На время карантина "Альфа-банк" закрывает 45 отделений из 228
Фото: antikor.com.ua

На время карантина «Альфа-банк» закрывает 45 своих отделений в разных областях Украины и ограничивает работу с наличной иностранной валютой из-за отсутствия поставок банкнот в страну. Об этом сообщил пресс-центр банка.

«Приостановка работы некоторых отделений - необходимая мера в условиях распространения опасного заболевания в рамках мероприятий по карантину, введенных местными властями. Банк как социально ответственная компания заботится как о клиентах, так и о сотрудниках», - отметили в «Альфа-банке».

При этом клиенты банка смогут проводить все операции через интернет-банкинг. Полный список всех закрытых отделений можно увидеть по ссылке.

«Альфа-банк» также приостанавливает осуществление наличных валютных операций, таких как снятие валюты со счета в кассе банка, покупку наличной валюты и тому подобное. Обменивать валюту можно будет онлайн.

«Временные ограничения на выдачу и продажу клиентам долларов США связано исключительно с отсутствием поставок банкнот иностранной валюты в Украину из-за закрытия границ и авиасообщение как с США, так и со странами ЕС. В настоящее время Банк активно ищет альтернативные способы доставки наличной валюты в страну. Банк без ограничений выдает средства в национальной валюте, а также выполняет все безналичные платежи во всех валютах», - отметили в сообщении.

Всего у "Альфа-банка" 228 отделений по Украине.

Напомним, ранее Национальный банк сообщал, что банки во время карантина продолжат работу в обычном режиме, а обслуживание клиентов и пополнение банкоматов будет обеспечено в любых условиях.

Регулятор не вводит ограничения на снятие депозитов, обмен валюты или выдачу кредитов.

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