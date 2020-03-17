НБУ: банки во время карантина продолжат работу в обычном режиме

Регулятор пообещал поддержать банки в случае необходимости.

Национальный банк объявил, что банки во время карантина (17 марта - 3 апреля) продолжат работу в обычном режиме, а обслуживание клиентов и пополнение банкоматов будет обеспечено в любых условиях.

Регулятор не вводит ограничения на снятие депозитов, обмен валюты или выдачу кредитов, сообщила пресс-служба НБУ.

В то же время НБУ просит граждан поменьше ходить в отделения банков, пользоваться услугами дистанционного банкинга и постараться не пользоваться наличными деньгами. С это целью регулятор призвал банки снизить тарифы на дистанционные и безналичные услуги.

По данным НБУ, банковская система на сегодня достаточно устойчивая и имеет значительный запас ликвидности - объем корсчетов и остатков по депозитным сертификатам составляет больше 210 млрд гривен.

При необходимости НБУ поддержит ликвидность банков через стандартные инструменты рефинансирования.

Будет отсрочено внедрение буферов капитала, в том числе буфера консервации капитала и буфера системной важности. В то же время банки должны выполнять минимальные требования достаточности основного и регулятивного капитала.

На период чрезвычайных мер НБУ отменит выездные проверки и отсрочит стресс-тестирование банков.

Дополнительно при необходимости Национальный банк готов снизить норму обязательного резервирования по привлеченным средствам в иностранной валюте; временно снизить минимальный уровень LCR; объявить внеочередные тендеры по поддержке ликвидности; расширить критерии приемлемости залога по кредитам экстренной поддержки ликвидности.

Также банкам предлагается временно воздержаться от распределения прибыли за выплату дивидендов минимум до июля 2020 года, чтобы учреждения имели дополнительный запас прочности.