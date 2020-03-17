В 2019 году Металлоинвест увеличил чистую прибыль на 5%

В 2019 году Металлоинвест увеличил чистую прибыль на 5%

Чистая прибыль "Металлоинвеста" по МСФО за 2019 год выросла на 5,1% г/г - до 1,731 млрд долл., сообщила компания.

Выручка снизилась на 3,2% - до 6,960 млрд долл.

EBITDA упал на 14,3% - до 2,514 млрд долл. Рентабельность EBITDA составила 36,1% против 40,8% в 2018 г.

Общий долг 4,059 млрд долл. (+0,2% по сравнению с 31 декабря 2018 г.). Соотношение "Чистый долг/EBITDA" составило 1,49x против 1,14x на 31 декабря 2018 г.

Капитальные затраты выросли на 17,2% - до 517 млн долл.



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