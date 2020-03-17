Рада на время карантина отменила верификацию вынужденных переселенцев для получения пенсий и соцвыплат

Верховная Рада на время карантина отменила обязательную верификацию внутренне перемещенных лиц для получения пенсий и соцвыплат. Об этом говорится в законопроекте №3219, направленном на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19, сообщили на странице Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ в Facebook.

В обычное время они должны подтверждать свое присутствие на подконтрольной правительству территории, иначе через 60 суток могут лишиться статуса ВПЛ. Однако законодательством предусмотрено, что при наличии обоснованных причин норма об обязательном подтверждении присутствия не применяется.

Таким образом, с сегодняшнего дня на период установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, и на протяжении 30 дней после его отмены, Рада запретила:

отмену действия справки о принятии на учет ВПЛ на основании информации о продолжительном отсутствии (более 60 дней) лица по месту жительства, которая дает основание считать, что ВПЛ вернулось к оставленному месту постоянного жительства;

остановку Ощадбанком операций по выдаче по текущему счету ВПЛ при отсутствии прохождения физической идентификации;

осуществление контроля за проведением социальных выплат внутренне перемещенных лиц по месту их фактического проживания.

"Пенсионерам нет нужды подавать дополнительные заявления, объяснения о невозможности прохождения верификации. Банковские карты не будут блокироваться, все деньги будут начисляться в полном объеме. Призываю всех не покидать свои дома без срочной потребности. Если вы все же идете в супермаркет, подумайте о стареньких соседях, проявите заботу и помогите, чтобы люди преклонного возраста не подвергались опасности, потому что именно они в группе риска", - подчеркнул вице-премьер-министр Алексей Резников.

Напомним, Верховная Рада без обсуждения приняла законопроект №3219 о внесении изменений в некоторые законы, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19.