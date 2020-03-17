“Укрпочта” отменила плату за хранение почтовых отправлений до конца карантина
С 17 марта 2020 года и до окончания карантина во всех объектах почтовой связи “Укрпочты” плата за хранение регистрируемых почтовых отправлений, в частности “Укрпочта Экспресс”, “Укрпочта Стандарт” и “Укрпочта SmartBox” не взимается. Также бесплатным будет хранение входящих (импортных) отправлений из-за рубежа.
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“Во время карантина “Укрпочта” частично меняет условия доставки и вручения, а также бесплатно будет хранить регистрируемые в отделениях почтовые отправления. В условиях карантина, как важная стратегическая компания, мы должны обеспечить стабильную и прежде всего безопасную работу сотрудников. Поэтому сейчас частично меняем условия доставки, вручения и хранения регистрируемых почтовых отправлений. Это позволит ограничить контакты клиентов с работниками почтовых отделений и максимально обезопасить всех от возможности заражения вирусной инфекцией”, – говорится в сообщении.
Так, с 12 марта по 3 апреля 2020 года (включительно) “Укрпочта” частично меняет условия доставки, вручения и хранения регистрируемых почтовых отправлений “Укрпочта Экспресс”, “Укрпочта Стандарт” и “Укрпочта SmartBox”:
Рекомендуемые почтовые отправления (кроме писем с пометкой “Судебная повестка”) будут вкладываться в абонентские ящики адресатов. Если абонентский ящик неисправен, адресатов будут информировать о поступлении заказных писем сообщениями или через интернет, либо через средства связи – домашние или мобильные телефоны.
Заказные письма с пометкой “Судебная повестка” будут доставляться в соответствии с требованиями Правил оказания услуг почтовой связи.
Особо отмечается, что с 17 марта 2020 года и до окончания карантина во всех объектах почтовой связи плата за хранение регистрируемых почтовых отправлений, в частности “Укрпочта Экспресс”, “Укрпочта Стандарт” и “Укрпочта SmartBox” не взимается. Также бесплатным будет хранения входящих (импортных) отправлений из-за рубежа.
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Фото: “Укрпочта”