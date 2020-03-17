“Укрпочта” отменила плату за хранение почтовых отправлений до конца карантина

&ldquo;Укрпочта&rdquo; отменила плату за хранение почтовых отправлений до конца карантина

С 17 марта 2020 года и до окончания карантина во всех объектах почтовой связи “Укрпочты” плата за хранение регистрируемых почтовых отправлений, в частности “Укрпочта Экспресс”, “Укрпочта Стандарт” и “Укрпочта SmartBox” не взимается. Также бесплатным будет хранение входящих (импортных) отправлений из-за рубежа.

Об этом KV стало известно из сообщения “Укрпочты”. 

“Во время карантина “Укрпочта” частично меняет условия доставки и вручения, а также бесплатно будет хранить регистрируемые в отделениях почтовые отправления. В условиях карантина, как важная стратегическая компания, мы должны обеспечить стабильную и прежде всего безопасную работу сотрудников. Поэтому сейчас частично меняем условия доставки, вручения и хранения регистрируемых почтовых отправлений. Это позволит ограничить контакты клиентов с работниками почтовых отделений и максимально обезопасить всех от возможности заражения вирусной инфекцией”, – говорится в сообщении.

Так, с 12 марта по 3 апреля 2020 года (включительно) “Укрпочта” частично меняет условия доставки, вручения и хранения регистрируемых почтовых отправлений “Укрпочта Экспресс”, “Укрпочта Стандарт” и “Укрпочта SmartBox”:

Рекомендуемые почтовые отправления (кроме писем с пометкой “Судебная повестка”) будут вкладываться в абонентские ящики адресатов. Если абонентский ящик неисправен, адресатов будут информировать о поступлении заказных писем сообщениями или через интернет, либо через средства связи – домашние или мобильные телефоны.

Заказные письма с пометкой “Судебная повестка” будут доставляться в соответствии с требованиями Правил оказания услуг почтовой связи.

Особо отмечается, что с 17 марта 2020 года и до окончания карантина во всех объектах почтовой связи плата за хранение регистрируемых почтовых отправлений, в частности “Укрпочта Экспресс”, “Укрпочта Стандарт” и “Укрпочта SmartBox” не взимается. Также бесплатным будет хранения входящих (импортных) отправлений из-за рубежа.

Как сообщала KV, Кабинет министров принял решение ввести запрет на железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение, прекратить работу метрополитенов. Также введено ограничение на регулярные пассажирские перевозки на внутригородских маршрутах. Кроме того, запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 10 человек. Заведения общественного питания смогут предоставлять услуги только с адресной доставкой. Медицинские учреждения должны приостановить проведение плановых операций кроме неотложных и перепрофилироваться для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях.

Фото: “Укрпочта”


Сергей Албул, КиевВласть

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