Полякам придется самим собирать свою клубнику

Полякам придется самим собирать свою клубнику

Из-за введения карантина Украины с другими странами владельцы польских ягодных плантаций, опасаются проблем с рабочей силой на сборе клубники. Об этом пишет AgroTimes со ссылкой на польские СМИ.

Издание отмечает, что в местных СМИ на эту проблему существуют крайние мнения. От страха и паники, до уменьшения проблемы. Последние определяют это таким комментарием: "По крайней мере клубника будет дороже".

Фермеры опасаются, что карантин затянется больше, чем на три недели.

Как известно, украинское правительство приняло решение о введении трехнедельного карантина в стране. Школы и высшие учебные заведения закрыты до 3 апреля. Запрещается организовывать мероприятия, в которых принимали участие не менее 200 человек. На сегодняшний день в Украине выявлено семь больных коронавирусной инфекцией.



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