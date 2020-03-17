ЮАР вслед за Украиной вводит экспортную пошлину на металлолом

ЮАР вслед за Украиной вводит экспортную пошлину на металлолом

Казначейство Южно-Африканской Республики (ЮАР) начало консультации с участниками рынка на предмет введения экспортной пошлины на черный и цветной лом для более надежного обеспечения сырьем металлургических заводов страны, сообщает Argusmedia.

На прошлой неделе ведомство разослало на участников рынка свои предложения, суть которых заключается в установке пошлины в размере:
- 1000 южноафриканских рэндов или 61,2 долл. за тонну на лом черных металлов и нержавеющий лом
- 3000 южноафриканских рэндов на медный и латунный лом
- 1000 южноафриканских рэндов на алюминиевый лом
- 1000 южноафриканских рэндов на вторсырье и металлический лом

Казначейство планирует в апреле собрать все комментарии от заинтересованных сторон, а уже летом завершить консультации и выдать соответствующие рекомендации Администрации по контролю за международной торговлей ЮАР.

Согласно данным Global Trade Tracker, в 2019 году ЮАР экспортировала лом черных металлов и нержавеющий лом в размере 525 тыс. т. Экспорт алюминиевого лома составил около 71 тыс. т, медного, латунного и бронзового – 8 тыс. т.

Пик поставок лома на внешние рынки пришелся на 2012 года, когда из ЮАР было вывезено 1,78 млн. т металлолома. С тех пор его экспорт постепенно снижается, а внутренние потребители имеют возможность первоочередной покупки лома, причем по приемлемым ценам по сравнению с экспортными. Если южноафриканский металлург не проявил интерес к покупке партии лома в течение 30 дней, только в таком случае ее можно экспортировать.

Напомним, в феврале 2019 года Украина в целях уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке повысила экспортную пошлину на металлолом до 58 евро/тонна и продлила ее действие до 2021 года. Такие меры необходимы для стабилизации украинского рынка лома, обеспечения металлургов сырье, сохранения рабочих мест и уплаты налогов в бюджеты разных уровней.

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