Коронавирус тормозит реализацию горнодобывающих проектов

Коронавирус тормозит реализацию горнодобывающих проектов

Канадская компания Lundin Mining сообщила о временной приостановке работ по проекту расширения цинкового рудника Neves-Corvo в Португалии.

Как сообщает компания, многие рабочие на объекте прибыли из других районов страны или из-за рубежа. По состоянию на 15 марта, в Португалии насчитывалось 245 заболевших.

Проект стоимостью 380 млн евро направлен на увеличение производительности рудника до более 180 тыс. т цинка в концентрате в год. Сроки возобновления работ пока не определены.

Эпидемия привела к задержке или приостановке ряда проектов и в других регионах мира.

В частности, австралийская компания Alta Zinc приостановила разведочные работы на месторождении Gorno в Италии, хотя оно находится вне зоны жесткого карантина.

В Монголии у компании Rio Tinto возникли проблемы со строительством медной шахты Oyu Tolgoi из-за перекрытия монгольской границы в целях предотвращения эпидемии.

В Аргентине реализация литиевого проекта Cauchari-Olaroz затормозилась, по меньшей мере, на 90 дней из-за недопоставок китайского оборудования.

Одна только компания Impulsora Minera Santa Cruz в Мексике остановила на полгода свой рудник, ежемесячно дающий до 15 тыс. т свинцово-цинко-серебряного концентрата не из-за коронавируса, а по причине проведения расследования местными экологическими органами, обвиняющими компанию в избыточном загрязнении окружающей среды.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Нацбанке заявили, что Украина лучше готова к кризису, чем в 2008 годуВ Нацбанке заявили, что Украина лучше готова к кризису, чем в 2008 году
Шмыгаль предупредил о приближении экономического кризисаШмыгаль предупредил о приближении экономического кризиса
Глава НБУ: вариант дефолта не рассматриваетсяГлава НБУ: вариант дефолта не рассматривается
Кабмин обнародовал список защитных товаров, запрещенных к экспортуКабмин обнародовал список защитных товаров, запрещенных к экспорту
На границе с Польшей предотвратили вывоз 50 тыс. респираторовНа границе с Польшей предотвратили вывоз 50 тыс. респираторов
Блок рекламы


Похожие новости
Из-за коронавируса возникли перебои с доставкой наличной валюты в УкраинуИз-за коронавируса возникли перебои с доставкой наличной валюты в Украину
НБУ оценил снижение притока валюты из-за коронавирусаНБУ оценил снижение притока валюты из-за коронавируса
Из-за коронавируса переводы заробитчан уменьшатся на миллиард долларов. Отток валюты около $1,5 миллиардаИз-за коронавируса переводы заробитчан уменьшатся на миллиард долларов. Отток валюты около $1,5 миллиарда
Основатель Alibaba отправил в США миллион масок и тесты на коронавирусОснователь Alibaba отправил в США миллион масок и тесты на коронавирус
Nike временно закрывает магазины из-за коронавирусаNike временно закрывает магазины из-за коронавируса
Коронавирус начинает влиять на европейскую металлургию, США пока держатсяКоронавирус начинает влиять на европейскую металлургию, США пока держатся
Зеленский: НБУ подготовит «антикоронавирусную» кредитную программуЗеленский: НБУ подготовит «антикоронавирусную» кредитную программу
Apple закрывает все магазины в Испании из-за коронавирусаApple закрывает все магазины в Испании из-за коронавируса
Ярмарки в Киеве продолжат работать, несмотря на карантин из-за коронавирусаЯрмарки в Киеве продолжат работать, несмотря на карантин из-за коронавируса
США предоставят бизнесу трехмесячные налоговые каникулы из-за коронавирусаСША предоставят бизнесу трехмесячные налоговые каникулы из-за коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости