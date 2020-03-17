?Из-за коронавируса возникли перебои с доставкой наличной валюты в Украину

Всместе с тем, на корсчетах банков сосредоточено $8 млрд безнала.

Национальный банк заявил, что последние дни в Украине возникли перебои с доставкой наличных денег в банки.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ в фейсбуке.

"В последние дни наблюдаем признаки недостатка наличной валюты в кассах банков. Это вызвано повышением спроса населения на наличную валюту", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, отмечается, что на корсчетах банков сосредоточено 8 млрд долларов безналичной валюты.

"Клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, а также конвертировать одну безналичную валюту в другую. Но из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой. Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украины, Нацбанк вместе с банками решает указанную проблему", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Нацбанк сообщил, что гривневые банкноты, которая поступают в центральное хранилище НБУ, будут храниться там две недели из-за опасности заражения сотрудников коронавирусом.

За период с 10 по 13 марта продал на межбанковском валютном рынке $981,6 млн, при этом регулятор не покупал валюту. Ранее Нацбанк заверил, что имеет достаточный запас прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса, "вызванных нервными настроениями". Международные резервы Украины на сегодня превышают $26 млрд.