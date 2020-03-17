Рада отменила ЕСВ для ФОПов. Обязательное введение РРО отсрочили
Верховная Рада поддержала законопроект №3220, которым предлагается отменить ЕСВ для ФОПов и отсрочить введение РРО на время карантина.
Какие изменения поддержали депутаты
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На 3 месяца откладывается обязательное введение РРО для всех категорий «упрощенцев».
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Освобождаются от ЕСВ все ФОПы и те, кто занимается независимой профессиональной деятельностью за периоды с 1 по 31 марта и с 1 апреля по 30 апреля 2020 года.
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Ограничивается применение большинства штрафов за нарушение налогового законодательства за период с 1 марта до 31 мая 2020 (ответственность за нарушение начисления, декларирования и уплаты налога на добавленную стоимость, акцизного налога, рентной платы сохраняется)
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Запрещаются проверки с 18 марта по 31 мая.
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Не начисляется и не уплачивается в период с 1 марта до 30 апреля 2020 года плата за землю.
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До 1 июля 2020 года продлевается срок представления годовой декларации об имущественном состоянии и доходах.
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Устанавливается мораторий на проведение документальных и фактических проверок на период с 18 марта по 31 мая 2020 года кроме проверок касающиеся сумм бюджетного возмещения НДС.
Какие на сегодня ставки единого налога
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На базе прожиточного минимума и минимальной заработной платы рассчитывается сумма единого налога:
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для I группы ФОПов он составляет до 10% от размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;
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для ІІ группы – до 20% от размера «минималки», установленной законом на 1 января отчетного года;
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для III группы — в процентах к доходу: 3% (с НДС) и 5% (без НДС).
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Это размеры максимальной ставки. Реальный же показатель для каждой административно-территориальной единицы устанавливают органы местного самоуправления.
Если же исходить из максимума, то с 1 января 2020 года ежемесячно в бюджет придется платить:
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Сколько будут платить ФОПы
I группа:
II группа:
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единый налог максимум 11335,20 грн (944,60 грн * 12 мес.), то есть налоговая нагрузка в 2020 году на ФОПов II группы составит 23803,92 грн.
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Налоговая нагрузка в 2020 году на ФОПов II группы составит 14991,12 грн.