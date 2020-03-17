Рада отменила ЕСВ для ФОПов. Обязательное введение РРО отсрочили

Верховная Рада поддержала законопроект №3220, которым предлагается отменить ЕСВ для ФОПов и отсрочить введение РРО на время карантина.

Рада отменила ЕСВ для ФОПов. Обязательное введение РРО отсрочили

Какие изменения поддержали депутаты

  • На 3 месяца откладывается обязательное введение РРО для всех категорий «упрощенцев».

  • Освобождаются от ЕСВ все ФОПы и те, кто занимается независимой профессиональной деятельностью за периоды с 1 по 31 марта и с 1 апреля по 30 апреля 2020 года.

  • Ограничивается применение большинства штрафов за нарушение налогового законодательства за период с 1 марта до 31 мая 2020 (ответственность за нарушение начисления, декларирования и уплаты налога на добавленную стоимость, акцизного налога, рентной платы сохраняется)

  • Запрещаются проверки с 18 марта по 31 мая.

  • Не начисляется и не уплачивается в период с 1 марта до 30 апреля 2020 года плата за землю.

  • До 1 июля 2020 года продлевается срок представления годовой декларации об имущественном состоянии и доходах.

  • Устанавливается мораторий на проведение документальных и фактических проверок на период с 18 марта по 31 мая 2020 года кроме проверок касающиеся сумм бюджетного возмещения НДС.

Какие на сегодня ставки единого налога

  • На базе прожиточного минимума и минимальной заработной платы рассчитывается сумма единого налога:

  • для I группы ФОПов он составляет до 10% от размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;

  • для ІІ группы – до 20% от размера «минималки», установленной законом на 1 января отчетного года;

  • для III группы — в процентах к доходу: 3% (с НДС) и 5% (без НДС).

  • Это размеры максимальной ставки. Реальный же показатель для каждой административно-территориальной единицы устанавливают органы местного самоуправления.

    Если же исходить из максимума, то с 1 января 2020 года ежемесячно в бюджет придется платить:

  • ФОПам I группы — 210,20 грн (2102 грн * 10%),

  • ФОПам II группы — 944,60 грн (4723 грн * 20%).

Сколько будут платить ФОПы

Имея точные размеры социального взноса и единого налога, можно вычислить, сколько всего в 2020 году придется платить предпринимателям. При этом, независимо от того, получали они доход или нет.

I группа:

  • ЕСВ — не меньше 12468, 72 грн (1039,06 грн * 12 мес.);

II группа:

  • ЕСВ — не меньше 12468, 72 грн (1039,06 грн * 12 мес.);

  • единый налог максимум 11335,20 грн (944,60 грн * 12 мес.), то есть налоговая нагрузка в 2020 году на ФОПов II группы составит 23803,92 грн.

  • единый налог — максимум 2522,40 грн (210,2 грн * 12 мес.)

  • Налоговая нагрузка в 2020 году на ФОПов II группы составит 14991,12 грн.

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