Рада отменила ЕСВ для ФОПов. Обязательное введение РРО отсрочили

Устанавливается мораторий на проведение документальных и фактических проверок на период с 18 марта по 31 мая 2020 года кроме проверок касающиеся сумм бюджетного возмещения НДС.

До 1 июля 2020 года продлевается срок представления годовой декларации об имущественном состоянии и доходах.

Не начисляется и не уплачивается в период с 1 марта до 30 апреля 2020 года плата за землю.

Запрещаются проверки с 18 марта по 31 мая.

На базе прожиточного минимума и минимальной заработной платы рассчитывается сумма единого налога:

для I группы ФОПов он составляет до 10% от размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января отчетного года;

для ІІ группы – до 20% от размера «минималки», установленной законом на 1 января отчетного года;

для III группы — в процентах к доходу: 3% (с НДС) и 5% (без НДС).

Это размеры максимальной ставки. Реальный же показатель для каждой административно-территориальной единицы устанавливают органы местного самоуправления. Если же исходить из максимума, то с 1 января 2020 года ежемесячно в бюджет придется платить:

ФОПам I группы — 210,20 грн (2102 грн * 10%),